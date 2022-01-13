老城区一小区围挡外侧空地成“垃圾场” 相关部门：三日内完成整改

5日下午，洛阳市创建办在老城区开展全国文明典范城市创建工作常态化督查发现，老城区金鸾家园小区围挡外侧存在多处卫生死角，大量生活与建筑垃圾无人清理，影响居民正常生活。

5日下午，洛阳市创建办在老城区开展全国文明典范城市创建工作常态化督查发现，老城区金鸾家园小区围挡外侧存在多处卫生死角，大量生活与建筑垃圾无人清理，影响居民正常生活。对此，老城区有关部门负责人表示，将在三日内整改到位。

记者在现场看到，金鸾家园小区与其北侧的商业楼仅由一排围挡分隔，围挡靠近商业楼一侧的地面上杂草丛生，堆放了大量建筑垃圾和生活垃圾，加上围挡和附近的高楼阻隔了视线，人们很难从外部发现这些卫生死角。

小区居民李先生说，堆放垃圾的区域距离他住的2号楼仅数米远，垃圾散发的刺鼻气味导致他平时无法开窗通风，正常生活受到影响。此前他曾多次反映，但问题没有得到妥善解决。

经调查核实，督查人员认为，该区域存在多处卫生死角，脏乱差问题严重，与全国文明典范城市创建工作格格不入。于是，当场通知老城区有关部门负责人赶到现场处理问题。

在督查现场，老城区南关街道与浦西社区相关负责人承认自身工作存在不足，保证在三日内完成整改，并举一反三，解决辖区内影响全国文明典范城市创建工作的各类问题。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）