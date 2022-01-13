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河南科技大学肿瘤医院建成投用 老城区历史文化街区启动提升改造
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.06 08:10

　　昨日上午，全省第五期“三个一批”(集中签约一批、开工一批、投产一批)项目建设活动在洛阳主会场举行。我市列入全省第五期“三个一批”活动的184个项目，总投资1226.2亿元。

　　中航光电自动化智能生产基地项目如期投产、河南科技大学第一附属医院新区医院二期(河南科技大学肿瘤医院)建成投用、老城区历史文化街区基础设施提升和整体改造项目丽景门启动区开工……随着一大批重大项目落地实施，洛阳的产业支撑将更加坚实，群众也将有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。

　　河科大一附院肿瘤专业将达国内先进水平

　　功能齐全的硬件基础、高效服务的智慧管理、先进的医疗设备，河南科技大学第一附属医院新区医院二期(河南科技大学肿瘤医院)的建设一直备受关注。

　　目前，该项目已建成投用，建筑面积12万平方米，地上19层、地下3层，主要包括门诊、检验、影像、放射、病房及人防、地下停车设施等。按照“建成高水平的肿瘤临床诊疗中心、高水准的临床科研创新平台和高层次人才培养基地”的建设目标，该项目建成后，将使河南科技大学第一附属医院肿瘤专业达到国内先进水平，省域内疑难病症诊治能力大幅提高。

　　在新开工的项目中，河南科技大学第一附属医院研学基地项目也值得期待。该项目位于涧西区，总占地45亩，主要规划建设洛阳中医药产学研创新基地、生殖遗传研究院、儿童医学中心、博士创新园、临床医学教学楼等一流医学科研创新平台。

　　老城区历史文化街区将有大动作

　　深化文旅融合，洛阳频频出圈。

　　此次开工的老城区历史文化街区基础设施提升和整体改造项目丽景门启动区，总建筑面积7.3万平方米，分两期建设。其中，一期总建筑面积5.5万平方米，二期总建筑面积1.8万平方米，内容包含古城保护区内街巷的地貌、重要遗址等历史传统重点保护建筑，以及区域内基础设施提升。改造后将进一步提升洛阳历史文化品牌，为我市文旅产业发展注入新动力。

　　当你来到位于洛龙区的洛阳阳光工业游园，一定会被它的工业风设计所吸引。该项目紧临华能热电二期厂区，占地约260亩，总建筑面积约3万平方米，规划有极限运动区、办公住宿区、主题商业区、亲子游乐区、机车竞技区、演艺互动区、潮流娱乐区等七大功能片区，目前已建成开放。

　　洛阳城市周边也多了许多文旅打卡地。洛宁县的竹梦小镇项目主要建设有传统豆制品生产工艺体验工厂、特色豆腐宴田园风格精品民宿、竹林木屋、游客接待中心、小吃街、田园生态蔬菜种植基地等。嵩县的嵩州古城建设提升项目围绕河南大学抗战办学纪念馆、民居立面改造、古城遗迹保护恢复开展，还建设了商业步行街及配套设施。

　　洛龙区市民电动车充电将更加方便

　　随着电动车的快速发展，市民对充电桩等充电基础设施的需求也愈加期待。在第五期投产项目中，位于洛龙区的电动车无线智能充电桩建设项目，将进一步缓解市民充电难的问题。

　　该项目主要建设电动车智能充电站1500个，每个充电站配套10根充电桩，共计投放充电桩1.5万根，主要以洛龙区住宅小区、公共区域为主要安装区域。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 李东慧 通讯员 刘超）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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