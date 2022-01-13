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预警和预警信号有何区别？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.18 08:41

　　近年，极端天气频发，公众越来越注意到天气预报的重要性，也更加关注本地气象部门发布的预警和预警信号。那么，二者有何不同？

　　事实上，预警和预警信号都是构成气象防灾减灾预警体系的关键部分，以蓝、黄、橙、红4种颜色递进表示某种气象灾害的严重程度。但是，当一种灾害天气发生的时候，预警的颜色一般与预警信号颜色一致或者比其低一个等级。

　　以暴雨红色预警和暴雨红色预警信号发布标准为例，暴雨红色预警发布标准为，过去48小时2个及以上省(区、市)大部分地区持续出现日雨量100毫米以上降雨，且上述地区有日雨量超过250毫米的降雨，预计未来24小时上述地区仍出现100毫米以上降雨。暴雨红色预警信号发布标准为，未来3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上且降雨可能持续。

　　二者发布单位及负责区域不同。预警一般由市级及以上级别的气象部门发布，而预警信号由市、县两级气象部门发布且主要由县级发布。从这个角度来讲，预警信号的发布对气象灾害区域的把握精准度更高。

　　二者预报的气象灾害种类和作用不同。按照《国家气象灾害应急预案》，预警主要针对台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、沙尘暴、低温、高温、霜冻、冰冻等13类气象灾害发布，预警信号主要针对台风、暴雨、暴雪、冰雹、雷电、高温、寒潮、霜冻、大雾、道路结冰等14类气象灾害发布。在作用上，预警侧重各相关应对部门的应急准备，而预警信号侧重社会公众的避灾自救。

　　二者时效性不同。预警相较于预警信号，区域更广，时效性较长。预警一般在每天的8时或20时前发布，预报时效多为24小时至72小时。预警信号发布时间更加灵活，时效更短，区域更精确，可根据天气变化随时发布、确认、升级和解除，时效多在6小时内。对于公众来讲，平时要更多关注当地的预警信号。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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