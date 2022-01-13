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落实各项措施确保黄河安全度汛 坚持生态优先提升河渠治理成效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 08:34

　　10日，市委常委、常务副市长孙延文到孟津区检查指导黄河防汛工作，并深入涧西区开展涧河巡河调研。

　　作为黄河小浪底水利枢纽的配套工程，西霞院水利枢纽工程为确保黄河安澜发挥着重要作用。孙延文察看了西霞院水库运行和防汛备汛情况，指出要强化风险意识，密切关注雨情、水情，加密巡查、检查和监测预警，确保枢纽安全运行；要进一步完善防汛预案，组织好应急演练，加强设备检修维护，做好人员物资保障，全面落实各项防汛措施；要科学调度管理，精准调控流量，为充分发挥小浪底枢纽综合效益提供保障，确保黄河下游防洪安全。

　　调研中，孙延文来到孟津区的尾水净化人工湿地生态修复项目，详细了解二道河生态环境治理相关工作，指出要坚持生态优先原则，合理规划布局，严格执行技术标准，不断提高污水处理能力和水平，切实改善水生态环境。

　　孙延文还来到涧河涧西区凯旋桥下泄洪口，实地察看河渠、排污口治理等工作进度，强调要加快项目建设，加大雨污分流精细化管控力度，统筹做好西岸道路贯通和群众安置等工作，让涧河综合治理成效更多惠及群众。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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