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洛阳小区地下车库每个出入口至少准备350个防汛沙袋
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.11 20:57

　　城市防汛是整个防汛工作的重要组成部分，地下空间又是城市防汛的重中之重，关系群众的生命财产安全。近日，洛阳市城市管理部门举办地下空间防汛和紧急避险演练。小区地下车库防汛防线应该如何设置、防汛沙袋如何科学摆放……这些演练内容值得借鉴。

　　防汛演练模拟雨水倒灌小区地下车库场景

　　8日上午，在涧西区江津路澜京公馆小区，一场防汛演练正在进行。演练模拟市区出现强降水，雨水倒灌澜京公馆小区地下车库，导致积水出现，并有部分居民被困。

　　出现险情后，涧西区城市管理局根据防汛应急预案，立即组织抢险救援队赶赴小区。在演练现场，由城管队员组成的救援队分工明确，一队进入地下车库，组织被困居民转移；一队安装抽水泵和水带，将地下车库里的积水抽排至路面；还有一队在小区地下车库入口处设置两道防线——挡水板和防汛沙袋。

　　经过紧张抢险，被困居民在救援队员的引导下全部撤出地下车库，并安全转移至牡丹广场。挡水板和防汛沙袋成功阻断雨水倒灌，地下车库里的积水也被抽水泵抽排干净。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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