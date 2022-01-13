何种情况下，洛阳市会启动防汛应急响应？

按照《洛阳市防汛应急预案》，防汛应急响应是根据气象、水利等部门的预测预警信息，级别由低到高划分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级。

按照《洛阳市防汛应急预案》，防汛应急响应是根据气象、水利等部门的预测预警信息，级别由低到高划分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级。何种情况下我市会启动防汛应急响应？

●防汛Ⅳ级应急响应

启动条件：在气象预警方面，预计未来24小时主城区或3个及以上其他县区出现50毫米以上降雨，并可能对中小河流洪水等造成一定影响；在引发灾害方面，辖区内2个以上县区因暴雨洪水发生一般或以上洪涝灾害；在河道防护方面，伊河、洛河等防洪河道主要控制站水位接近警戒水位，或堤防出现险情，或其他中小河道堤防出现较大险情。

●防汛Ⅲ级应急响应

启动条件：在气象预警方面，预计未来24小时主城区或3个及以上其他县区出现100毫米以上降雨，或者过去24小时主城区或3个及以上其他县区已经出现50毫米以上降雨，预计未来24小时仍将出现50毫米以上降雨，并可能对中小河流洪水等造成较大影响；在引发灾害方面，辖区内2个以上县区因暴雨洪水发生较大或以上洪涝灾害；在河道防护方面，伊河、洛河等防洪河道多个主要控制站水位超过警戒水位，或堤防发生较大险情，或其他中小河道堤防出现重大险情。

●防汛Ⅱ级应急响应

启动条件：在气象预警方面，预计未来24小时主城区或3个及以上其他县区出现100毫米以上降雨，且有1个及以上县区出现250毫米以上降雨，或者过去24小时主城区或3个及以上其他县区已经出现100毫米以上降雨，预计未来24小时上述地区仍将出现50毫米以上降雨，并可能对中小河流洪水等造成严重影响；在引发灾害方面，辖区内2个以上县区因暴雨洪水发生重大或以上洪涝灾害；在河道防护方面，伊河、洛河等防洪河道主要控制站水位接近保证水位，或1条以上主要防洪河道同时或多处发生重大险情，或一般河段、主要支流堤防决口。

●防汛Ⅰ级应急响应

启动条件：在气象预警方面，预计未来24小时主城区或3个及以上其他县区出现250毫米以上降雨，或者过去24小时主城区或3个及以上其他县区已经出现100毫米以上降雨，预计未来24小时上述地区仍将出现100毫米以上降雨，并可能对中小河流洪水等造成重大影响；在引发灾害方面，辖区内2个以上县区因暴雨洪水发生特别重大洪涝灾害；在河道防护方面，伊河、洛河等防洪河道发生超标准洪水，或主要防洪河道重要河段堤防发生决口。 (洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 整理)