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多拿高手“量”高低（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.05.06 09:00

　　“对标深圳南山，建设创新高地”，洛龙区主动拉高标杆，部署创新驱动、产业转型等“十大行动”，引来不少关注。锚定国内城区的“一哥”，与最优者竞、和最强者学，展现了洛龙区的发展“壮志”，也带给我们诸多启示。

　　为何对标深圳南山？作为全国百强区的榜首，南山区是经济大区，也是创新强区，诞生了华为、腾讯、中兴、大疆等知名科技企业，被誉为“中国最具硅谷气质城区”。作为洛阳城区的核心板块，洛龙区要建设全市创新高地，任重而道远，从集聚创新人才到建设智慧社区，再到优化创新生态，把创新落到产业上，要在这些方面取得突破，南山区无疑是最好的“老师”。

　　望远山而力行，知不足而奋进。单纯看外在数据，不管是城区规模还是产业实力，洛龙区与南山区均不在一个量级。可从内在追求看，两地有着相似的城区定位、产业结构、产业布局等。与南山对标、向南山看齐，就是要用最长的“尺子”量一量，克己之短、学人之长，在拉高标杆中提质增效、争先进位。

　　我们常说，推动发展要跳出“一亩三分地”。可在实际工作中，有的地方总是囿于一域，一个重要原因就是没有放大“坐标系”，习惯跟过去比、跟周围比，满足于“差不多”，不能把自身发展放在更高站位上、更宽视野里、更大格局中去考量、去定位。

　　以“头部”地区为标杆，是对自身的审视，也是发展的倒逼。我们既要对标先进拓视野，打破安于现状、故步自封惯性思维，转变小富即安、小进则满的安逸心态，也要多拿高手“量”高低，在对标追赶中推动创新平台打造、营商环境优化、体制机制改革等取得新突破，打开创新引领发展的新天地。

　　“法乎其上，得乎其中。”跳起来摘桃子，把“争”的参照物定得更高些，把“进”的目标定得更远些，拉高标杆创一流，扬长补短创优势，我们才能在摸“高”中登“高”，创造发展无限可能。(郭旭光)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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