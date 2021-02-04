在红海中开辟蓝海（河洛观潮）

“加快推动传统产业向风口产业转型升级，努力在红海中开辟蓝海，实现转型跨越、做大做强。”市委书记江凌参加市两会涧西区代表团审议时，就产业发展提出新要求，希望传统产业不再固守“传统”，而是紧跟风口产业，做好“发力蓝海”的文章。

“加快推动传统产业向风口产业转型升级，努力在红海中开辟蓝海，实现转型跨越、做大做强。”市委书记江凌参加市两会涧西区代表团审议时，就产业发展提出新要求，希望传统产业不再固守“传统”，而是紧跟风口产业，做好“发力蓝海”的文章。

产业发展向来有“红”“蓝”之辩。众所周知，红海代表现今已存在的产业，市场竞争白热化，因“刀刀见红”而得名；蓝海则代表新兴业态，是未知的市场领域，倒逼企业走差异化竞争的路线。对身处红海的传统产业而言，围绕风口掘金蓝海，是为市场“蓄水”，是提升自身竞争力的策略和手段，也是为发展“布新”，带来的是技术、理念、路径的升级。

看洛阳，古城机械抢抓新能源汽车的机遇，主动与风口中的高成长性企业对接，1月订单量同比增长20%，已实现为比亚迪、理想等车企稳定配套供货；万基控股借助国家双碳战略的东风，在新能源电池的铝箔材料上加快布局，正在建设的12万吨高端铝箔坯料生产线即将投产……可见，这些企业抓住风口产业的衍生商机，去对接资源要素，去延长产业链条，已抢占了市场先机。

当然，从红海到蓝海的突围，本质上是认知突围的过程。我市在轴承、精细化工、耐火材料等产业领域优势明显，可又多处于传统产业的供应链上游，存在低质竞争、行业内卷等问题，固守老路只能在红海拼杀。另辟蹊径寻蓝海，传统产业转型未必是转行，朝着风口去关联转型，不管是横向的领域开拓，还是向上的价值挖掘，无不充满更大的想象空间。

有人说，当“淘金热”到来时，先赚到钱的往往是卖铁锹和牛仔裤的，强调的正是从风口找到蓝海的重要性。推动传统产业转型升级，要盯住风口，延展思维，立足自身比较优势，多留意市场第二、第三落点，找到搭上风口的方法和路径，在产业链条上延链补链强链，如此方能在红海中开辟蓝海，实现“产业之树”的枝繁叶茂、硕果累累。(郭旭光)