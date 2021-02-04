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“有呼快应”才能“一呼百应”（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.01.21 08:42

　　疫情之下，群众关切往往显得更为迫切。近日召开的全市新冠肺炎疫情防控工作专题会议，对提升完善“洛快办”、《抗疫“呼声” 洛阳马上办》等信息化平台提出要求，字里行间传递出对群众呼声“有呼快应”的鲜明信号。

　　“洛快办”是我市推动群企事项“掌上办”的重要平台，从便民查询到交通出行，从住房医疗到文教生活，600多项政务服务“一网通办”。《抗疫“呼声” 洛阳马上办》网上专栏，也是我市收集市民在疫情防控期间各类“急难愁盼”问题并及时回应办理的新平台，是市民的“24小时新冠肺炎疫情防控紧急求助通道”。从“快办”到“马上办”，凸显的都是一个“效”字，既要效果也要效率，追求的是温度与速度的并驾齐驱。

　　群众呼声是第一信号，第一信号就应是首要关切。面对疫情冲击，无论个体还是企业，大家遇到的困难比平时只多不少，其中还有很多复杂棘手的新问题，容不得拖一拖、等一等。综观《抗疫“呼声” 洛阳马上办》平台上的800多条留言，有的急于健康码如何由黄变绿，有的难于行动不便无法外出接受核酸检测，有的愁于能否从外地返洛，有的盼着因防疫歇业的店铺尽早恢复营业……每条留言背后，都是焦灼的等待和热切的期盼，都需要我们速回应、快解决。

　　事实上，比起总是慢半拍的“办理中”，“有呼快应”带给群众的感受大不相同。面对一名孕妇因住院而急需核检证明的求助，深圳卫健委秒回“电话发我”，仅用一个多小时帮其解决了问题，此事一经报道便冲上热搜第一；安阳一抗疫护士在线为封在老家的孩子“求奶粉”，当地有关部门看到后立即回应“没问题”，很快将奶粉买来送了过去，获得了网友一致点赞……面对诉求食不甘、寝不安、加急办，这当然能赢得群众的叫好和拥护。

　　只有把群众放在心上，群众才会把我们放在心上。当下，我们要动员更多群众就地过年，要广大群众与我们一道筑牢疫情防线，这就需要唯快唯实解决好群众的所忧所盼，如此才能在画好同心圆中换来“一呼百应”！（张庆旭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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