以“小切口”办实事（河洛观潮）

新一年的“幸福礼包”来啦！最近，我市发布今年重点民生实事工作方案，与往年相比，除了谋划医疗、就业、教育、养老等“民生大事”，也聚焦青年创业、防灾减灾、老旧小区改造这样的“关键小事”，只为把民生实事办得更准更实，办到群众心坎上。

新一年的“幸福礼包”来啦！最近，我市发布今年重点民生实事工作方案，与往年相比，除了谋划医疗、就业、教育、养老等“民生大事”，也聚焦青年创业、防灾减灾、老旧小区改造这样的“关键小事”，只为把民生实事办得更准更实，办到群众心坎上。

民生大于天，群众无小事。办好民生实事，“致广大而尽精微”是成事之道，就以今年的实事清单为例，助力青年创业创新，“全年组织开展创业培训1.5万人次”是普惠，“建成20个城市区青年驿站”是特需；加快老旧小区改造，有“全年开工81688户”的大头落地，也有“开展窖井设施隐患排查”的防患未然，大中有小、以小见大，既保障安居乐业的“大环境”，也守护安危冷暖的“小确幸”，体现了对人民群众的用心、诚心与真心。

办实事不在投入有多大，而在办得准不准。从看到群众晾衣不便，涧西区长春社区主动安装共享晾衣架、便民阅报栏，得到社区居民的一致好评，到破解群众停车难、充电难，瀍河区华林街道牵头为老小区新建停车棚、充电桩，再到方便群众健身，洛龙区利用闲置空地首批建设12个社区体育公园。总之，从急难愁盼入手，从身边小事抓起，“小切口”解决了群众生活“大问题”，也成就了民生的“大幸福”。

当然，民生工程没有“大”与“小”的对立，而是两者的辩证统一，不求“大而全”但要“小而准”，更需要找准痛点顽疾、开出对症良方。以“小切口”办实事，既要聚焦重点、精准项目，围绕“人人持证、技能洛阳”、防灾减灾、青年创业、教育医疗、城市提质、乡村振兴、优化服务等重点领域，把项目选准，把措施定实，也要紧扣急需、尽力而为，抓一件成一件，成一件带一片，着力解决好百姓身边的操心事、烦心事、揪心事，让民生实事更有温度更有质感，让人民群众的获得感幸福感安全感来得稳稳当当。(郭旭光)