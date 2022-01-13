读懂“研投强度达3.15%”的深意（河洛观潮）

创新，既需久久为功，也需舍得投入。我市最近出炉的《政府工作报告》，进一步明确了今年洛阳经济社会发展主要预期目标。其中，“研发经费投入强度达到3.15%”的目标颇受关注。

创新，既需久久为功，也需舍得投入。我市最近出炉的《政府工作报告》，进一步明确了今年洛阳经济社会发展主要预期目标。其中，“研发经费投入强度达到3.15%”的目标颇受关注。

研发经费投入强度是全社会研发投入与GDP之比，是判断一地科技实力和核心竞争力的重要参数。研发投入越多、强度越高的城市，创新驱动、产业升级的潜力往往越大。正如北上深广苏杭这些创新力强的城市，研发经费投入强度均长期位居国内城市第一梯队。今年，我市在连续三年居全省首位的基础上，继续抬高目标、大力投入、拉高强度，背后无疑蕴含着诸多深意。

这背后，昭示着一种决心。需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力之下，从企业到地方，都面临着不少困难和挑战，去年全市生产总值同比增长4.8%，与年度预期目标差距较大，正是一个印证。在“钱难挣又挣得少”的情况下，还要增加数十亿元的研发投入，这彰显的无疑是越困难越要创新的决心，就是要以更大力度的创新，加速跨过“传统增长动能正在减弱”的坎儿，尽快在转方式、调结构、强动能上取得实质性突破，尽快走出“山重水复”，迎来“柳暗花明”。

这背后，承载着一份期待。虽说科技创新的主体是企业、高校、科研院所及各类新型研发结构，但要引导其加大研发投入力度，往往还需地方拿出更多资金用以激励和撬动，财政补助、基金投资、研发补贴、税收减免，伴随研发经费投入强度增加的，定是政府性投入的水涨船高，是各类支持政策的含金量更足。真心实意地付出，真金白银的行动，就是热切期望企业等各研发主体真正与洛阳一条心、一股劲，真正让创新在河洛大地蔚然成风。

“众人拾柴火焰高。”咬定既定目标，确保面向研发主体的支持资金、激励政策不折不扣落实到位，确保研发投入和研发产出在精准高效中良性循环，我们定能以“万众创新”的合力，把“创新之火”烧得更旺，让发展的动力更强劲。（张庆旭）