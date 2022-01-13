涧西区长安路一社区志愿者张叔敏：“社区是我家，给自己家干活儿是应该的”

23日一早，洛阳市涧西区长安路一社区志愿者张叔敏穿上红马甲、拿上大喇叭，开始在社区宣讲防疫知识。

23日一早，洛阳市涧西区长安路一社区志愿者张叔敏穿上红马甲、拿上大喇叭，开始在社区宣讲防疫知识。 23日一早，洛阳市涧西区长安路一社区志愿者张叔敏穿上红马甲、拿上大喇叭，开始在社区宣讲防疫知识。 为扎实做好疫情防控工作，长安路一社区党委积极发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，组建疫情防控志愿服务队，共筑联防联控、群防群治严密防线。 志愿者招募消息发出后，70多岁的张叔敏第一个报名，她说：“社区是我家，给自己家干活儿是应该的。”如今，张叔敏、金振涛、李建武等20多名社区志愿者每天轮流上岗，提醒广大居民认识防疫工作的重要性，掌握正确防疫知识，外出返洛第一时间向社区报备。 长安路一社区相关负责人表示，将时刻保持警惕，织密筑牢基层防线，守护居民健康。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 王苗义 文/图)