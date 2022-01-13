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洛阳一社区通过“三变改革”种出“致富菌”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.22 19:50
吴金彩手捧羊肚菌

　　近日低温天气持续，不时飘洒的春雨更让人觉得天寒。在洛阳伊滨区李村镇袁沟社区一间仓库里，一筐筐被烘干的羊肚菌装袋保存，社区党支部书记吴金彩笑得合不拢嘴：“种羊肚菌这步棋算是走对了！”

　　袁沟社区位于伊滨区南山大道和汉魏大道交叉口附近，交通便利。“从前可以说是守着‘金饭碗’，还伸手要饭吃。”伊滨区李村镇农业服务中心主任梁守信的一句话道出了袁沟社区从前的困境：在很长一段时间里，袁沟社区耕地面积少、缺乏集体资产，青壮年多外出务工。

　　随着乡村振兴的全面铺开，袁沟社区抓住“三变改革”试点社区的契机，为乡亲们谋致富路：申请上级集体经济扶持资金50万元，通过公开集资入股，向群众筹集资金33万元，流转土地20亩。

　　去年10月，13个养菌大棚在10亩新流转土地上拔地而起，今年3月中旬，13个大棚的羊肚菌全部采摘完毕，总产量1万斤。“目前已经卖了2000余斤，剩下的全部风干。”吴金彩说，新鲜的羊肚菌不易保存且价格低，风干后的羊肚菌不但保质期更久，且销路更广，目前已有多家高端酒店前来订购。她粗略一算，13个大棚的羊肚菌，挣个40万元不成问题。

　　“资源变成了资产、资金变成了股金、农民变成了股东，无论是集体，还是群众，都有一份更长久的保障。”吴金彩说。接下来，她准备再建一批养菌大棚，承包给辖区居民自己种植，带动乡亲们共同致富。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 文/图 通讯员 张晓晨)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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