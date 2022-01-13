“社区＋景区＋街区”三区融合 洛阳光明社区旧貌换新颜【视频】

“以前住在破旧小院，现在住在网红景区！”23日上午，家住洛阳市西工区西工街道办事处光明社区的居民陈建民，悠闲地拎着菜篮笑呵呵地说，他在这个小区住了十几年，如今，小区旧貌换新颜，自己没多花一分钱就像住进了新小区，“赚大了！”

“以前住在破旧小院，现在住在网红景区！”23日上午，家住洛阳市西工区西工街道办事处光明社区的居民陈建民，悠闲地拎着菜篮笑呵呵地说，他在这个小区住了十几年，如今，小区旧貌换新颜，自己没多花一分钱就像住进了新小区，“赚大了！”

行走在光明社区，红砖灰瓦、青石小道、别致门墙，年代感与风情感扑面而来，这些构成了陈建民口中的“网红景区”，也体现着社区升级后的韵味、品味和风味。

破墙通路，“大杂院”成“新小区”

“别看我们这儿地儿不大，但家属院的数量可不少。”拎着菜篮子的陈建民一边往前走一边继续说，占地约600平方米的光明社区曾是一个大杂院，不少家属院只有一两栋楼，小区与小区之间隔着栅栏，不仅隔开了空间上的距离，还阻拦了街坊间的走动，“你看看现在，整合成了一个大社区，小游园、小广场啥都有，这还能挑啥！”

光明社区党委书记王智刚介绍，光明社区原有居民楼院19处，总人口约1.09万人，因社区存有民国时期“西工兵营”建筑特点，所以借助老旧小区改造的东风，社区决定走出一条“个性化”的变身之路，以“社区＋景区＋街区”三区融合的改造方式扬长避短，将社区打造成特色文旅街区的“网红打卡地”。

破围墙、拆私搭、打通社区道路、设置统一物业……去年以来，光明社区按照“两拆、三改、一保留”的“连片改造”提升方案，将原来7个建成时间久远、道路破损、庭院狭窄的“小院子”进行了空间上的深度融合，同时保留历史文脉与地域特色，加之社区小游园、健身广场、城市书房等的增设，使得光明社区里里外外焕然一新。