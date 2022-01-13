西工区丹城社区工作人员守牢疫情防控基层防线

“截至22日上午，丹城社区共有来(返)洛人员48人，其中居家健康监测2人，没有居家隔离和集中隔离人员。”昨日12时，西工区唐宫路街道丹城社区党总支副书记王新新仍在忙碌着，和同事核对最新的来(返)洛人员名单。

王新新上门排查来（返）洛人员

“截至22日上午，丹城社区共有来(返)洛人员48人，其中居家健康监测2人，没有居家隔离和集中隔离人员。”昨日12时，西工区唐宫路街道丹城社区党总支副书记王新新仍在忙碌着，和同事核对最新的来(返)洛人员名单。

目前，按照我市疫情防控工作要求，所有来(返)洛人员要严格执行提前报备、落地第一时间报告制度。“丹城社区有17个居民小区，4899人。”王新新说，丹城社区紧临洛阳火车站和洛阳汽车站，流动人口多，疫情防控压力较大。

疫情就是命令，丹城社区工作人员按照疫情防控工作要求，守牢基层防线。丹城社区党总支书记李哲和王新新等社区党员，纷纷写下请战书。

记者了解到，丹城社区有13名工作人员，存在人手不足的情况，社区第一时间面向居民招募志愿者，参与疫情防控工作，在来(返)洛人员主动报备的同时，社区工作人员还会入户排查。“我们已经两周没有休息，两个人一组，对管辖的小区挨家挨户上门排查。”王新新说，她和同事们主要询问居民近期有没有外出，家里有没有来(返)洛人员，有没有接种新冠疫苗。此外，他们还向居民宣传最新的疫情防控政策，提醒外出返洛人员及时报备，确保有来(返)洛人员时，第一时间掌握、第一时间上报。

丹城社区老旧小区较多，许多居民楼没有电梯。为了摸清丹城社区的来(返)洛人员情况，确保不漏一人，王新新和同事一起爬楼梯，上门排查，一天的运动步数近两万步。王新新每天早上8点前到社区上班，下班时间没有准点，只好把5岁的孩子交给亲戚帮忙照看。

“虽然有点儿累，但是为了群众的生命安全和身体健康，我们的付出就值得。”王新新说。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）