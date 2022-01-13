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联东U谷·洛阳光电智慧岛创新社区项目落户洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.23 08:34

　　昨日上午，洛龙区与北京联东集团投资发展有限公司签约，标志着联东U谷·洛阳光电智慧岛创新社区项目正式落户我市。

　　联东U谷·洛阳光电智慧岛创新社区项目位于洛龙高新区内乐天街与关林路交叉口东北角，占地面积100余亩，计划总投资10亿元。根据规划，该项目将围绕洛阳光电产业打造对应科技产业社区，建设内容包括高品质多层标准化厂房、研发中试楼、生产企业总部、人才公寓及相关配套设施等。该项目建成后，将以光电产业为主要招商方向，聚合新一代信息技术、高端装备制造和生产性服务业等上下游关联产业，助力我市打造新的产业增长极。该项目全部达产后，预计可实现年产值6亿元。

　　联东集团创建于1991年，是具有全国影响力的产业集团，旗下核心企业联东U谷目前已在全国76座城市投资运营产业园区超过370个，引进、服务新兴制造业和科技型企业超过13000家。

　　市委常委、洛龙区委书记张玉杰参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 特约通讯员 苟华云）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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