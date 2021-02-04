洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

今年1月，洛阳石化完成工业总产值35.31亿元 同比增长10.30亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.15 21:36

　　15日，记者从中国石化洛阳石化公司(以下简称洛阳石化)获悉，今年1月，洛阳石化多措并举，顺利完成工业总产值35.31亿元，同比增长10.30亿元，企业原油加工量、汽油销售等主要生产经营指标均超计划完成，实现新年高质量“开门红”。

　　生产经营高效运行。围绕生产经营计划制订、炼油产销、化工产销、物资采购等重点工作，洛阳石化坚持以系统优化挖掘潜力，以深度优化创造效益，大力开展协同优化，目前企业已实现提质增效项目全覆盖，并通过持续开展“小指标”竞赛和“效益卫士”评选，推动产品量价齐升。

　　原油采购保供降本。依托去年开通运行的日濮洛原油管道，加上积极发挥商储库作用，洛阳石化不断提升原油库存管控能力，坚持低库存运行，同时准确把握采购节奏，灵活抢抓机会油种。通过根据装置和工艺路线实际不断优化原油结构，组织适宜加工、整体效益好的原油足量稳定进厂，企业1月单月原油途耗量大幅度减少。

　　炼油销售协同创效。该企业狠抓当前市场汽油消费时机，动态调整两套催化装置各路进料加工比例，努力增产汽油；优化调整渣油加氢装置柴油抽出量，顺利完成柴油月产量计划值。通过产销联手抢占市场，企业1月销售计划完成率为102.64%。

　　化工产销优化提级。在保证芳烃装置平稳运行、罐区库存合理的前提下，洛阳石化不断优化调整抽提装置运行参数，紧盯丙烯库存变化，于今年1月生产1.3万吨PPH-Y35、PPH-Y35X等纤维料产品，实现化工统销产品销售64981吨，计划完成率为101.53%。

　　今年春节期间，该企业保持生产经营安全平稳高效运行。锚定“建设中部地区有较强竞争力炼化一体化企业”发展目标，洛阳石化下一步将加速把握产业风口，抓住乙烯产业发展机遇期、窗口期，推进百万吨乙烯项目落地，同时扎实推进PBST项目和芳烃产业链升级，加快洛阳—新郑国际机场航煤管道建设，为依托产业发展重振洛阳辉煌持续贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧 郭良 杨峰)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
    小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
    小猫肉肉 一对洛阳60后夫妇的解忧草
        李珍玲、来国光两口子都已退休，独生女儿在外地工作，两个60后的生活显得过于冷清了。
  • ·三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2月16日起，洛阳38家A级景区免门票
  • 洛阳市人民代表大会公告
  • 最新消息！洛阳三所高校开学时间公布
  • 隋唐城遗址植物园提升牡丹观赏水平 打...
  • 洛阳迎来降雪天气【组图】
  • 洛阳市第十五届人民代表大会第五次会...
  • 三六零集团、河南科技大学、洛阳高新...
  • 两会瞬间
  • 江凌与济源党政考察团举行工作会谈
  • 今日元宵节 洛阳全区多云气温-1℃到6℃
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    着华服 免费游 庆元宵...
    精彩非遗演出 添彩元宵...
    赏国乐、猜灯谜、看展...
    年轻面孔 活力两会
    精彩热帖

    天堂明堂掠影

    光影的奇妙

    打铁花

    常见的戴胜
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605