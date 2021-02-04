今年1月，洛阳石化完成工业总产值35.31亿元 同比增长10.30亿元

15日，记者从中国石化洛阳石化公司(以下简称洛阳石化)获悉，今年1月，洛阳石化多措并举，顺利完成工业总产值35.31亿元，同比增长10.30亿元，企业原油加工量、汽油销售等主要生产经营指标均超计划完成，实现新年高质量“开门红”。 15日，记者从中国石化洛阳石化公司(以下简称洛阳石化)获悉，今年1月，洛阳石化多措并举，顺利完成工业总产值35.31亿元，同比增长10.30亿元，企业原油加工量、汽油销售等主要生产经营指标均超计划完成，实现新年高质量“开门红”。 生产经营高效运行。围绕生产经营计划制订、炼油产销、化工产销、物资采购等重点工作，洛阳石化坚持以系统优化挖掘潜力，以深度优化创造效益，大力开展协同优化，目前企业已实现提质增效项目全覆盖，并通过持续开展“小指标”竞赛和“效益卫士”评选，推动产品量价齐升。 原油采购保供降本。依托去年开通运行的日濮洛原油管道，加上积极发挥商储库作用，洛阳石化不断提升原油库存管控能力，坚持低库存运行，同时准确把握采购节奏，灵活抢抓机会油种。通过根据装置和工艺路线实际不断优化原油结构，组织适宜加工、整体效益好的原油足量稳定进厂，企业1月单月原油途耗量大幅度减少。 炼油销售协同创效。该企业狠抓当前市场汽油消费时机，动态调整两套催化装置各路进料加工比例，努力增产汽油；优化调整渣油加氢装置柴油抽出量，顺利完成柴油月产量计划值。通过产销联手抢占市场，企业1月销售计划完成率为102.64%。 化工产销优化提级。在保证芳烃装置平稳运行、罐区库存合理的前提下，洛阳石化不断优化调整抽提装置运行参数，紧盯丙烯库存变化，于今年1月生产1.3万吨PPH-Y35、PPH-Y35X等纤维料产品，实现化工统销产品销售64981吨，计划完成率为101.53%。 今年春节期间，该企业保持生产经营安全平稳高效运行。锚定“建设中部地区有较强竞争力炼化一体化企业”发展目标，洛阳石化下一步将加速把握产业风口，抓住乙烯产业发展机遇期、窗口期，推进百万吨乙烯项目落地，同时扎实推进PBST项目和芳烃产业链升级，加快洛阳—新郑国际机场航煤管道建设，为依托产业发展重振洛阳辉煌持续贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧 郭良 杨峰)