洛阳石化：春节生产忙 力争开门红

农历正月初五，中国石化洛阳石化公司处处火热生产场景：生产一线各部门值班人员坚守岗位，后方中控室紧盯数据一丝不苟，随着各方联动配合，洛阳石化铁路运输编组站近日格外热闹，装满成品油的列车整齐排列，随后陆续驶出站台，把各类产品运往国内各地。

农历正月初五，中国石化洛阳石化公司处处火热生产场景：生产一线各部门值班人员坚守岗位，后方中控室紧盯数据一丝不苟，随着各方联动配合，洛阳石化铁路运输编组站近日格外热闹，装满成品油的列车整齐排列，随后陆续驶出站台，把各类产品运往国内各地。 农历正月初五，中国石化洛阳石化公司(下文简称洛阳石化)处处火热生产场景：生产一线各部门值班人员坚守岗位，后方中控室紧盯数据一丝不苟，随着各方联动配合，洛阳石化铁路运输编组站近日格外热闹，装满成品油的列车整齐排列，随后陆续驶出站台，把各类产品运往国内各地。 今年春节假期，洛阳石化照常生产，全员加强值班值守，推动生产经营安全平稳高效运行，积极保障区域成品油市场稳定供应，为实现全年开门红奠定坚实基础。 坚持防疫生产“两手抓”，该企业近期密切关注疫情发展态势，每天坚持对工作场所、生活区域等物品的密切接触区域严格消毒，持续常态化做好疫情防控措施落实；同时针对节日期间市场特点，充分考虑疫情、春运、天气带来的变化，每天正常召开生产例会，合理安排节日期间生产，精心组织原料进厂、生产经营、计划落实、产品出厂等各项工作，确保生产“后路”畅通。 根据规划，洛阳石化在今年将依托日濮洛原油管道，与洛阳原油商业储备基地形成紧密配合，进一步抓住产业“风口”，加速推动企业向炼化一体化转型发展，同时加快推进洛阳-新郑国际机场航煤管道建设，并抓住乙烯产业发展机遇期、窗口期，加快推进百万吨乙烯项目落地，扎实推进PBST项目和芳烃产业链升级，为洛阳率先在中西部地区打造创新型产业生态贡献“石化动力”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧）(洛阳石化供图)