虎文化“大餐”先品为快！霍去病、包拯等人陵墓神道上的石虎长这样

龙跳天门迎新岁，虎卧凤阙又一春。今年是中国农历的壬寅虎年，在洛阳应天门遗址博物馆，一场时间跨越6000年的“中国古代虎文物图片展”吸引了不少市民和游客的驻足。

龙跳天门迎新岁，虎卧凤阙又一春。

今年是中国农历的壬寅虎年，在洛阳应天门遗址博物馆，一场时间跨越6000年的“中国古代虎文物图片展”吸引了不少市民和游客的驻足。

据考古发现，至少在仰韶文化时期，虎的形象就大量出现在各类器物上。《山海经》中记载，神荼郁垒兄弟专门捕捉妖魔鬼怪，他们身边带着一头猛虎，擅长吞噬各种魑魅魍魉因此，古人在陵墓前摆放石虎，希望它们能够保护死者不被鬼怪侵扰。今天，就跟着我们的镜头，一起去瞧一瞧这场展览中诸多“名人”陵墓神道上的“虎”元素吧！

霍去病墓石雕伏虎

虎高84厘米，长200厘米，宽60厘米。匠师选用了不规则的波浪式起伏的石料，利用石块粗糙的自然面，运用线、体相扭的造型手法，把凶猛、桀骜不驯的“虎性”表现得淋漓尽致。