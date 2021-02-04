洛阳石化一节水减排项目近日通过验收

12日，洛报融媒记者从中国石化洛阳石化公司(以下简称洛阳石化)获悉，该企业实施的化纤化学水装置工艺优化项目，近日顺利通过省市水利部门专项验收，为洛阳市高质量发展增添更多“绿色动力”。

12日，洛报融媒记者从中国石化洛阳石化公司(以下简称洛阳石化)获悉，该企业实施的化纤化学水装置工艺优化项目，近日顺利通过省市水利部门专项验收，为洛阳市高质量发展增添更多“绿色动力”。

作为2021年度中央和省级水利发展资金水资源节约与保护项目，该项目于今年6月启动，10月底中交，11月初完成生产标定，目前其进水量、产水量和水质均达到设计方案要求，运行状况良好。

按照规划，依托洛阳石化在化纤除盐水站反渗透出口增设的RO零动力回收设施等设备，该项目每小时可从生产排放浓水中二次提取30吨新鲜水，实现每年创效63.07万元，具有显著节水减排效果。

“这是我们企业践行黄河流域生态保护和高质量发展战略要求，积极提高水资源利用效率的又一重要举措，未来项目将持续发挥作用，进一步为产业发展添绿。”洛阳石化相关负责人表示。

近年，洛阳石化坚持环保节能和生产经营两手抓，围绕生态优先、清洁生产，在生产过程中持续突出环境保护，全面排查整改环境污染隐患，不断提高油品供给质量和效率，构建过程全覆盖、治理全方位、责任全链条的污染防治体系。

企业迄今累计投资超过15亿元，依托坚持产业升级促生态，聚焦打造黄河流域绿色发展标杆企业，扎实推进“能效提升”计划，已先后建成炼油和化纤污水处理场、罐区挥发性有机物回收装置等十多套大型环保处理设施，并实施加热炉低氮燃烧改造、煤场扬尘综合整治等十多项环保治理及环境风险隐患治理项目。(记者 陈曦 王艳杰 通讯员 赵鹏钧)(企业图片)