男子有轻生念头出走 洛阳警方多方努力帮家属寻人

春节是万家团圆的时刻，梁女士却遇到了难事。“梁女士的儿子王某在洛阳市老城区租房，春节期间有了轻生念头，留下遗书出走了。”15日，洛阳市老城公安分局民警说，警方多方努力，帮梁女士找到了儿子，平安回家。

春节是万家团圆的时刻，梁女士却遇到了难事。“梁女士的儿子王某在洛阳市老城区租房，春节期间有了轻生念头，留下遗书出走了。”15日，洛阳市老城公安分局民警说，警方多方努力，帮梁女士找到了儿子，平安回家。

10日18时许，梁女士到洛阳市老城公安分局南关派出所报警称，她的儿子王某有轻生念头，下落不明。

情况紧急，洛阳市老城公安分局立即安排民警对王某租住房屋周边进行走访、调查，同时，对王某的朋友、同学进行询问了解到，正月初四，有人和王某见过面，没有发现他有异常。

随后，警方通过调查，确定王某的位置在郑州市管城区。梁女士和家人立即驾车赶往郑州。

11日早上，警方再次通过排查了解，王某已乘火车前往湖北省宜昌市，手机信号在宜昌东站附近。警方将情况告诉梁女士之后，她决定前往宜昌寻找儿子。

“我们告诉梁女士，如果需要联系宜昌当地警方，我们可以帮忙出具协助函，她可以实时与民警进行电话联系。”洛阳市老城公安分局民警说。

13日早上，梁女士告诉民警一个好消息，她已找到儿子王某，儿子同意和她一起返回洛阳。民警提醒梁女士，要注意安抚儿子的情绪，路途中注意安全。

15日，记者获悉，目前，王某已平安回到洛阳，在调整心态后，准备开始正常工作。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李保宏)