紧急提醒！洛阳市气象局发布道路结冰黄色预警

14日19时25分，洛阳市气象局发布道路结冰黄色预警。 14日19时25分，洛阳市气象局发布道路结冰黄色预警： 预计14日夜里，洛阳新安、孟津、偃师、主城区、宜阳、伊川、洛宁等地路表温度将低于0℃，可能出现对交通有较大影响的道路结冰，请注意防范。 另外，根据最新气象资料分析，受弱冷空气扩散影响，预计今天夜里，洛阳偏南地区有零星雨夹雪转多云，其他地区阴天转多云，明天白天多云，偏东风2级-3级，最低气温-2℃～0℃，最高气温4℃～6℃。 明天夜里到后天白天，洛阳全区多云到阴天，偏东风3级左右，最低气温-2℃～-1℃，最高气温2℃～3℃。(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)