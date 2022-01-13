大学生带鞭炮乘高铁被民警拦下 背后原因……

14日，一男子携带鞭炮乘高铁，想带至郑州跟女友燃放，还有一男子携带近千响砸炮乘车，他们双双被铁路民警拦下，不仅没收了其物品，还被罚了款。

14日，一男子携带鞭炮乘高铁，想带至郑州跟女友燃放，还有一男子携带近千响砸炮乘车，他们双双被铁路民警拦下，不仅没收了其物品，还被罚了款。

当天中午，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警高坤在2楼进站口处执勤，突然接到安检人员求助称，检查到有旅客携带可疑物品。他询问得知，被拦下的是20多岁的男子王某。当时，安检人员在对王某进行手检时，从其口袋搜到一个白色袋子，打开发现里面装着一挂鞭炮和十几包小摔炮。“鞭炮近1米长，经清点有180响。”高坤说，他们调查了解，王某在郑州上大学，鞭炮是其从家里带来的，想带去郑州跟女友一起燃放。

高坤告知王某鞭炮属于易燃易爆物品，严禁带上列车，其行为已经涉嫌违法。最终，根据烟花爆竹安全管理条例第四十一条规定，民警以非法携带危险物质(烟花爆竹)对王某罚款200元、没收其鞭炮。

当日上午，高坤的同事赵兴奎查处了一起类似案件。当时，男子张某带着行李包过安检时被拦下，安检人员在其包内搜出一把砸炮枪和14板砸炮(共992响)，随即通知赵兴奎。随后，民警对张某罚款200元，没收其非法携带的砸炮。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 侯家薪 文/图)