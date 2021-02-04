嵩县民警下班回家路上救了一名轻生男子

昨日，记者从嵩县公安局听说了这样一件事儿：嵩县一名男子与家人争吵后欲跳河轻生，该局民警在下班途中发现后，及时将其救下。

昨日，记者从嵩县公安局听说了这样一件事儿：嵩县一名男子与家人争吵后欲跳河轻生，该局民警在下班途中发现后，及时将其救下。

1月31日中午，嵩县公安局副局长李黔下班经过嵩县伊河二桥时，发现一名二三十岁的男子坐在大桥护栏外面，十分危险。

“大桥护栏外的桥面只有几十厘米宽，他的双腿垂在桥面下，稍有不慎就会坠下。”李黔告诉记者，他停车后，一边通知辖区派出所，一边慢慢向该男子靠近。

李黔以路人的身份与该男子搭讪，交谈得知该男子因与家人争吵离家出走，已经两天未与家人联系，言语中透露出“不想活”的念头。李黔不断开导该男子，见他情绪渐渐平复，便一把抓住其胳膊，与赶到现场的嵩县公安局纸房派出所民警一起把人救下。

民警将该男子带回派出所，给他端来了热腾腾的饭菜，并轮流给他做思想工作。经过沟通，民警从该男子口中得知其家属的联系电话。该男子家属接到民警电话后，很快赶到派出所将人接走。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王云龙）