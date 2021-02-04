洛阳民警凭借一张地图为市民找回遗失手机

“太感谢你们了，凭借一张地图为我找回了手机。”8日凌晨1点多，洛阳市民张女士拿到失而复得的手机后，向民警连连道谢。

“太感谢你们了，凭借一张地图为我找回了手机。”8日凌晨1点多，洛阳市民张女士拿到失而复得的手机后，向民警连连道谢。

7日15时许，张女士和闺蜜乘出租车外出办事，下车不久发现手机不见，当时记不清手机到底是遗忘在出租车上，还是忘在家里，也没记住出租车车牌号。

她和闺蜜办完事回到家里已是深夜，仔细寻找也没找到，才确定手机遗忘在了出租车上。

张女士用闺蜜手机多次拨打自己的手机号码，但一直无人接听。随后，她通过手机的定位功能，查询到手机在涧西区谷水西附近的一个村子。当时已是次日凌晨，她和闺蜜不敢贸然前往，情急之中，匆匆赶到洛阳市公安局涧西分局重庆路派出所求助。

值班民警贾杰看到失主十分焦急，便和同事带上当事人，驱车赶至谷水西一带查询，希望能为失主找回手机。

由于张女士提供的定位截图信息比较模糊，无法判定准确位置，贾杰用自己的手机导航系统进行信息比对，经过一个小时的耐心寻找，缩小了寻找范围，并在该范围内发现了一辆出租车。

很快，民警联系到车主为张女士找回遗失的手机，这才出现了本文开头的一幕。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图）