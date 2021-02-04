警民携手做花灯 话反诈护平安

14日，元宵节来临之际，洛阳市公安局涧西分局天津路派出所厂北社区警务室联合厂北社区，开展“闹元宵做花灯、话反诈护平安”活动。
14日，元宵节来临之际，洛阳市公安局涧西分局天津路派出所厂北社区警务室联合厂北社区，开展“闹元宵做花灯、话反诈护平安”活动。
14日，元宵节来临之际，洛阳市公安局涧西分局天津路派出所厂北社区警务室联合厂北社区，开展“闹元宵做花灯、话反诈护平安”活动。
活动中，民警与居民一起做花灯，在互动中为大家讲解反诈知识、送上反诈资料，让居民在寓教于乐中学习防诈骗知识。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图)
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