洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

学生网购手机被骗近2000元 民警提醒家长看管好孩子的压岁钱

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.09 19:10

　　春节期间，不少孩子收压岁钱收到手软，成为“有钱人”。我市有个孩子用压岁钱网购手机，被骗了近2000元。9日，民警借此事紧急提醒家长，时刻关注孩子的压岁钱去向，别被骗子忽悠走。

　　大年初二晚上，洛龙公安分局龙门派出所民警王政斌接到巡特警大队同事移交过来的一起案件，辖区一个女孩洋洋(化名)网购手机，被骗了近2000元。“孩子的母亲孙女士报的警。”王政斌说，他见到母女俩得知，洋洋上高一，孩子使用的手机内存不足，反应有点迟钝，节前便向家长提出想换一部苹果手机，家长认为当下应以学业为重，没有同意。不料，洋洋私下在某短视频平台找到一个卖二手苹果手机的人，双方互加为微信好友，对方推荐了一款苹果11二手手机，要价1980元，洋洋没那么多钱，先转过去100元当定金。

　　春节期间，洋洋收到压岁钱，将剩余的1880元给对方转过去，当她催促对方尽快发货时，不料被拉黑，她只好将此事告诉了家长。民警调查发现，骗子注册账号所使用的信息均是冒用他人的，给办案带来一定困难。目前，此案正在进一步调查。

　　王政斌说，现在过年孩子收到的压岁钱数目比较大，不少孩子对金钱没概念，对于家长来说是个引导和教育孩子学会花钱和理财的机会，教孩子正确使用压岁钱，避免攀比和被骗。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 刘红玲 方楚)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳城市区今年将提质40个社区体育公园
  • 网传中小学提前开学 洛阳市教育局：消...
  • 英雄队长王珊珊童年萌照，一起来看！
  • 助力文明创建 洛阳将设礼让斑马线“红...
  • 洛阳民警凭借一张地图为市民找回遗失手机
  • 洛阳市恢复跨省团队旅游
  • 剪纸版“冰墩墩”来了！
  • 万人助万企，洛阳这项工作获全省通报表扬
  • 洛阳市妇联负责人慰问王珊珊家人
  • 王珊珊向家乡父老乡亲致谢
    		•
    百姓呼声
    咨询：因疫情九价第三针推迟接种有影响吗
    城乡居民医保转灵活就业，社保卡无需更换
    精彩图片
    大明渠变靓 市民健身...
    洛阳城市区今年将提质4...
    王珊珊：“踢球的女孩...
    全市图书馆、城市书房...
    精彩热帖

    红梅点点傲寒冬

    观灯

    常见的环颈雉

    夜色里的步行街
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605