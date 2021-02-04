学生网购手机被骗近2000元 民警提醒家长看管好孩子的压岁钱

春节期间，不少孩子收压岁钱收到手软，成为“有钱人”。我市有个孩子用压岁钱网购手机，被骗了近2000元。9日，民警借此事紧急提醒家长，时刻关注孩子的压岁钱去向，别被骗子忽悠走。

春节期间，不少孩子收压岁钱收到手软，成为“有钱人”。我市有个孩子用压岁钱网购手机，被骗了近2000元。9日，民警借此事紧急提醒家长，时刻关注孩子的压岁钱去向，别被骗子忽悠走。

大年初二晚上，洛龙公安分局龙门派出所民警王政斌接到巡特警大队同事移交过来的一起案件，辖区一个女孩洋洋(化名)网购手机，被骗了近2000元。“孩子的母亲孙女士报的警。”王政斌说，他见到母女俩得知，洋洋上高一，孩子使用的手机内存不足，反应有点迟钝，节前便向家长提出想换一部苹果手机，家长认为当下应以学业为重，没有同意。不料，洋洋私下在某短视频平台找到一个卖二手苹果手机的人，双方互加为微信好友，对方推荐了一款苹果11二手手机，要价1980元，洋洋没那么多钱，先转过去100元当定金。

春节期间，洋洋收到压岁钱，将剩余的1880元给对方转过去，当她催促对方尽快发货时，不料被拉黑，她只好将此事告诉了家长。民警调查发现，骗子注册账号所使用的信息均是冒用他人的，给办案带来一定困难。目前，此案正在进一步调查。

王政斌说，现在过年孩子收到的压岁钱数目比较大，不少孩子对金钱没概念，对于家长来说是个引导和教育孩子学会花钱和理财的机会，教孩子正确使用压岁钱，避免攀比和被骗。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 刘红玲 方楚)