洛阳民警加强巡逻护航灯会

14日晚，洛阳市王城公园灯会游人如织，洛阳市公安局西工分局组织警力在游客集中区域布警执勤，维护园区秩序，服务赏灯游客。
14日晚，洛阳市王城公园灯会游人如织，洛阳市公安局西工分局组织警力在游客集中区域布警执勤，维护园区秩序，服务赏灯游客。
14日晚，洛阳市王城公园灯会游人如织，洛阳市公安局西工分局组织警力在游客集中区域布警执勤，维护园区秩序，服务赏灯游客。
据悉，今年王城公园新春游园会暨迎春灯会开展以来，该分局以服务市民、方便游客为中心，组织警力与园区工作人员密切协作，严防、严打各类违法犯罪活动，维护灯会现场治安秩序，为广大市民营造了安全、有序的赏灯环境。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张国锋 文/图)
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