开学在即大学生丢失重要证件 洛阳警民寻找及时送还

“太感谢你们了！要不是你们，我还不知道学生证、身份证丢了。”14日下午，在北京上大一的洛阳籍大学生小王，从民警手中领回证件后连连道谢。

“太感谢你们了！要不是你们，我还不知道学生证、身份证丢了。”14日下午，在北京上大一的洛阳籍大学生小王，从民警手中领回证件后连连道谢。

当天14时许，洛阳市涧西区洛耐社区居民徐大姐，在武汉路上捡到一本学生证和一张身份证，也找不到失主。

“就要开学了，失主应该挺着急的。”徐大姐赶紧前往洛阳市公安局涧西分局郑州路派出所洛耐社区警务室求助，希望能尽快找到失主。

“学生证和身份证时是同一人的，学生证里还夹着火车票、学生优惠卡。”任钰丹说，她立马根据身份证、学生证上的信息进行查找，很快联系到了小王的母亲。

而这时，小王还不知道他的身份证和学生证丢了。随后，他赶去警务室，这才出现了开头一幕，“幸亏及时找回了这些证件，不然买车票都会受影响”。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 张雅格 文/图)