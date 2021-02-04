洛阳市召开大气污染防治攻坚推进会 通报烟花爆竹禁燃禁放等工作情况

3日下午，洛阳市召开大气污染防治攻坚推进会。
3日下午，洛阳市召开大气污染防治攻坚推进会。
3日下午，洛阳市召开大气污染防治攻坚推进会。
会议传达了国家、省大气污染防治攻坚调度会议精神及上级管控工作有关要求，通报了全市烟花爆竹禁燃禁放等工作开展情况，分析研判近期污染防治形势，对下步重点工作进行部署。
会议强调，全市各级各部门要切实提高政治站位，高度重视污染防治工作，紧抓工业企业管控、高排放车辆管控、散煤污染管控、烟花爆竹禁燃禁放、面源污染管控等工作不放松，扎实落实各项污染防治措施，确保全市空气质量持续改善。
副市长侯占国参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
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