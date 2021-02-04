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238天！孟津区提前完成空气质量优良天数目标
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.06 20:22

　　记者6日从洛阳市环委办获悉，根据最新统计，截至12月5日，孟津区今年优良天数已达238天，在全市率先完成年度空气质量优良天数目标。

　　今年以来，孟津区深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕年度责任目标，科学研判、精准调度、综合发力，环境空气质量持续好转，大气污染防治工作取得扎实成效。

　　孟津区有关负责同志介绍，该区建立了区级领导督导检查、相关单位联防联控工作制度，完善了“环保+气象”会商机制、“环保+专家”研判机制、“环保+公安”查办机制、“环保+电力”预警机制，成为大气污染防治的可靠制度保障、措施保障。

　　孟津区鼓励、指导企业进行绩效评级，落实惠企助企环保政策，已通过专家评审A、B级企业40余家，引领性企业、绩效先进性企业10余家，对6家企业的12台窑炉实施了提升改造、18家非电企业进行了工艺提升，15家企业完成无组织排放治理。该区着力减少机动车污染排放，今年以来共检查(检测)重型运输车6459辆，完成辖区内1200台非道路移动机械信息采集、尾气检测、环保标识粘贴、定位监控装置安装等工作，淘汰老旧车220台。此外，该区持续推进“双替代”工作，完成孟津华阳电厂“引热入洛”管网建设并投入使用，铺设管道1900多米，新增供热面积3万平方米，建成区供热率达89%。

　　上述负责人表示，孟津区将按照2021—2022秋冬季大气污染防治各项措施要求，强化管控，削峰减值，持续推动环境空气质量好转，为全市大气污染防治工作贡献孟津力量。（记者 李三旺 王艳杰）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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