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又要下雪！未来一周，洛阳预计有两波冷空气先后来袭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.05 19:57

　　这个双休日，天气晴好，暖意融融。所谓暖极必冷，未来一周，预计有两波冷空气先后来袭。

　　5日，河南省气象服务中心提醒，冷空气来袭，大风降温模式即将开启。第一波冷空气于6日影响我省，最高气温自北向南逐渐下降。第二波冷空气将于10日至11日影响我省。

　　洛阳市气象台发布“周天气预报”预计，未来一周冷空气活动频繁，6日有4级到5级偏北风，7日到8日部分地区有弱降水，10日至11日有4级到5级西北风，部分地区有雨雪天气，最高气温有所下降。具体预报如下：

　　6日(周一)，晴天到多云，偏西风2级到3级转偏北风4级左右，阵风7级左右，气温2℃到15℃；

　　7日(周二)，多云转阴天有中度霾，下午到夜里部分地区转小雨或零星小雨，西南部山区有小雪，偏东风2到3级，气温1℃到8℃；

　　8日(周三)，阴天转多云，部分地区有雨夹雪或小雪，气温1℃到7℃；

　　9日(周四)，多云到晴天，气温0℃到15℃；

　　10日(周五)，多云到阴天，下午到夜里，大部分地区转小雨，西南部山区转雨夹雪或小雪，西北风4级到5级，气温1℃到12℃；

　　11日(周六)，阴天到多云，部分地区雨夹雪或小雪转多云，西北风4级左右，气温3℃到10℃；

　　12日(周日)，多云到晴天，气温2℃到12℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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