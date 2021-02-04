优良天数已达232天 洛阳提前完成2021年度环境空气质量改善目标

记者从市环委办获悉，截至12月14日，今年我市优良天数已达到232天，提前完成省下达的优良天数比例目标及各项环境空气质量改善目标。

记者从市环委办获悉，截至12月14日，今年我市优良天数已达到232天，提前完成省下达的优良天数比例目标及各项环境空气质量改善目标。

今年，省下达我市环境空气质量改善年度目标为：

●PM10平均浓度每立方米不超过87微克

●PM2.5平均浓度每立方米不超过51微克

●优良天数比例不低于63.5%(232天)

●5月至9月臭氧超标天数不超过52天

统计数据显示

●截至12月14日，今年我市优良天数达到232天，优良天数比例达到66.7%，已提前完成年度优良天数比例目标

●5月至9月，因臭氧超标损失优良天数49天，好于省定控制目标3天

●PM10平均浓度为每立方米77微克，同比下降8.3%

●PM2.5平均浓度为每立方米43微克，同比下降12.2%

2021年，我市持续深入贯彻习近平生态文明思想，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，持续调整优化产业、能源、交通运输、用地和农业投入结构，积极有效应对臭氧污染和重污染天气，各项重点攻坚任务取得明显成效。

在调整优化产业结构方面

我市累计完成70家高排放企业退城搬迁改造，淘汰112台(套)落后产能设备；强力推进主城区煤电机组“基本清零”，停运大唐双源3台共40.5万千瓦煤电机组；深入推进工业企业治理，拆除停用7台煤气发生炉，停用3台共535蒸吨工业燃煤锅炉，完成19家共43台炉窑提标治理，动态排查整治工业“散乱污”企业112家。

在调整优化能源结构方面

我市严控煤炭消费，截至11月底，今年全市规上工业煤炭消费总量约1690万吨，同比下降2.0%；新增集中供热面积577万平方米，主城区集中供热普及率达到95.08%；新增可再生能源发电装机13.5万千瓦，新增地热供暖面积17万平方米。

在调整优化交通运输结构方面

我市积极推动铁路专用线建设和多式联运，建成中储、伊电、万基3条大宗货物运输铁路专用线，多式联运集装箱吞吐量达2.44万标箱；累计注销国三及以下排放标准营运柴油货车11271辆，推广应用新能源车22760辆，累计完成非道路移动机械信息采集、定位安装及尾气检测18680台。

在调整优化用地和农业投入结构方面

我市新增造林32.6万亩、森林抚育10万亩，新增城市建成区绿化面积561公顷；强化工地扬尘污染监管，累计行政处罚672.2万元；在线监控大型餐饮服务单位432家，覆盖率为100%。

在强化夏季臭氧污染治理方面

我市坚持“夏病冬治”，于今年2月启动挥发性有机物治理，共完成162家涉挥发性有机物企业治理、649家涉挥发性有机物企业源头替代，对18个涉挥发性有机物工业园区、企业集群实施“一园一策”综合整治。同时，我市将1578家企业纳入夏季错峰生产清单，对城市建成区365家加油站实施错时装卸油，引导289家加油站制定了夜间加油优惠措施，对164家加油站开展了油气回收监督性抽测，并开展专项执法检查和专项督查。

我市高度重视秋冬季重污染天气应对工作，印发了综合治理攻坚方案，修订了应急减排清单，指导全市5214家涉气企业按照“一厂一策”方案精准减排，实施重点行业绩效分级提升行动，共评定A级、B级、绩效引领性企业273家。进入秋冬季以来，我市PM2.5平均浓度同比下降20.6%。(记者 李三旺 通讯员 俞慧博)