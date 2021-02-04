【河洛党史故事】朱占波和他的“家人们”

孟津区朱占波家的门口挂着一个令人羡慕的牌子——河南省文明家庭。荣誉背后的故事，更令人感动。

朱占波夫妇(后排左、右)和他的“家人们” (资料图片)

孟津区朱占波家的门口挂着一个令人羡慕的牌子——河南省文明家庭。荣誉背后的故事，更令人感动。

朱占波1岁时父母双亡，在亲戚朋友和社会热心人的帮助下成长成才，如今他在孟津经营着3家饭店和1家宾馆。知恩图报的朱占波夫妇一直默默做好事回报社会，遇到困难群众从来都是慷慨解囊、能帮就帮，有的帮着帮着就帮成了“家人”。

横水镇有一对年幼的姐弟，父母双亡，生活困难。朱占波夫妇听说后，先是每周都去看望，后来干脆把姐弟俩接到家中和自己的孩子一起生活，视若己出。