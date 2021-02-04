【河洛党史故事】人民的好干部马海明

扎根基层30年，带领群众开发景区，让群众依靠乡村旅游脱贫致富，他，就是人民的好干部马海明。

扎根基层30年，带领群众开发景区，让群众依靠乡村旅游脱贫致富，他，就是人民的好干部马海明。

马海明1953年出生，生前历任栾川县潭头镇副镇长、栾川县旅游工作委员会副主任等职。

1995年，马海明被任命为潭头镇副镇长。在实地考察中，他发现潭头镇重渡沟具备旅游开发潜力。然而，在当时甚至搞不清楚旅游是什么的当地人眼里，他的想法不过是白日梦。

马海明说：“第一个吃螃蟹的人总是要有的，要让群众富起来，我们当干部的就应该有胆子闯一闯。”

为了说服当地群众搞旅游开发，他经常在重渡沟村的老菩提树下进行“演说”。面对群众的疑问，他孜孜不倦地讲解旅游开发的好处。

就这样，马海明主动承担起开发重渡沟的责任。在勘察路线时，他不知走了多少路。为了筹集开发资金，他抵押了家里的房子，甚至“占用”了女儿的压岁钱。

1999年7月，在经历千辛万苦后，重渡沟景区终于正式营业。随着游客的增多，重渡沟逐渐火了起来。

火爆的重渡沟不仅富了乡亲，还引来了开发商。当时有开发商出资50万元想控股重渡沟，并承诺给马海明高薪，但要求群众搬出去。马海明毫不犹豫地拒绝了。

2001年，马海明因工作调整要离开重渡沟，面对乡亲的不舍，他说道：“从今天起，我就是重渡沟的儿子，即使走到生命尽头化成骨灰，我也要壮一棵重渡沟的竹子。”

2011年，年仅58岁的马海明竟在抱犊寨景区考察时遭遇车祸，不幸去世。为了纪念他，当年8月，乡亲们集资80余万元在重渡沟风景区建起了马海明纪念园。（记者 郭飞飞 见习记者 吕百营）