洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【河洛党史故事】人民的好干部马海明
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.02 08:29

　　扎根基层30年，带领群众开发景区，让群众依靠乡村旅游脱贫致富，他，就是人民的好干部马海明。

　　马海明1953年出生，生前历任栾川县潭头镇副镇长、栾川县旅游工作委员会副主任等职。

　　1995年，马海明被任命为潭头镇副镇长。在实地考察中，他发现潭头镇重渡沟具备旅游开发潜力。然而，在当时甚至搞不清楚旅游是什么的当地人眼里，他的想法不过是白日梦。

　　马海明说：“第一个吃螃蟹的人总是要有的，要让群众富起来，我们当干部的就应该有胆子闯一闯。”

　　为了说服当地群众搞旅游开发，他经常在重渡沟村的老菩提树下进行“演说”。面对群众的疑问，他孜孜不倦地讲解旅游开发的好处。

　　就这样，马海明主动承担起开发重渡沟的责任。在勘察路线时，他不知走了多少路。为了筹集开发资金，他抵押了家里的房子，甚至“占用”了女儿的压岁钱。

　　1999年7月，在经历千辛万苦后，重渡沟景区终于正式营业。随着游客的增多，重渡沟逐渐火了起来。

　　火爆的重渡沟不仅富了乡亲，还引来了开发商。当时有开发商出资50万元想控股重渡沟，并承诺给马海明高薪，但要求群众搬出去。马海明毫不犹豫地拒绝了。

　　2001年，马海明因工作调整要离开重渡沟，面对乡亲的不舍，他说道：“从今天起，我就是重渡沟的儿子，即使走到生命尽头化成骨灰，我也要壮一棵重渡沟的竹子。”

　　2011年，年仅58岁的马海明竟在抱犊寨景区考察时遭遇车祸，不幸去世。为了纪念他，当年8月，乡亲们集资80余万元在重渡沟风景区建起了马海明纪念园。（记者 郭飞飞 见习记者 吕百营）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·赶走肿瘤君 高难度手术为她“保肾”
  • ·空腹或过量食用柿饼易引起肠梗阻
  • ·参与糖尿病药物临床试验 是当“小白鼠”？
    • 深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
        秋之韵味，莫过于古村落。她美得安静从容，仿佛从存在的那天就是这个模样。片石砖木，烟火人家，尽显诗意，...
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
  • ·只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县陆浑镇陆浑村：文...
    洛宁“80后”返乡创业...
    汝阳县高庄村：富硒花...
    2800余尾大鲵放流栾川...
    精彩热帖

    “杏”福时光

    花境大赛后期掠影

    黄腰柳莺

    丽景门下的喜事
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605