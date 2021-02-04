【河洛党史故事】白衣执甲，剃发抗疫

前不久，27岁的丁丹翼结婚了，结婚照上的她秀发飘逸，神清气爽。一年半前，在支援湖北抗疫时，她剃去留了多年的长发，成为当时在朋友圈刷屏的“宜阳剃发抗疫四姐妹”之一。

前不久，27岁的丁丹翼结婚了，结婚照上的她秀发飘逸，神清气爽。一年半前，在支援湖北抗疫时，她剃去留了多年的长发，成为当时在朋友圈刷屏的“宜阳剃发抗疫四姐妹”之一。

“没什么，我们只是做了应该做的事儿。”丁丹翼说，她们四人都是年轻党员。2020年2月10日，是洛阳第二批支援湖北医疗队抵达武汉开展工作的第一天。当天，医疗队的医护人员接受了疫情防护与人员救治等方面的专业培训。下午，不少医护人员开始排队剃头，其中很多是长发飘飘的女性。

“剪成短发便于穿戴防护服、开展护理工作，也是为了个人的防护安全。”可是，现实情况是，虽然河南医疗队有医生带了电动剃头刀，但只会剃光头。

看着同事纷纷剃头，不少女性医护人员也排队报名，其中就有来自宜阳县中医院的王田田、丁丹翼、苗慧怡、王亚娟。她们勇敢地换了发型，并拍下了剃发前后的对比照，公开后，被《人民日报》关注、点赞。一时间，宜阳四姐妹剃发抗疫的故事成了人们口口相传的佳话。

“我是党员我先上……”在2020年的抗疫斗争中，我市涌现出一大批可歌可泣的先进典型和感人事迹。今年8月，疫情在国内多地出现反弹，洛阳市多名医护人员驰援郑州、商丘。其中，有临近退休依然冲在防疫一线的资深感染防控专家刘玉坤，有瞒着母亲驰援郑州的张娜莉，有一天下来换了7套隔离服的申月平……他们白衣执甲，勇敢出征，用实际行动诠释了伟大抗疫精神。(记者 郭飞飞 见习记者 谢娜娜)