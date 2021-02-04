【河洛党史故事】“时代楷模”陈俊武

日前，“时代楷模”陈俊武陈列室在中石化洛阳工程有限公司揭牌并对社会开放。“时代楷模”“最美奋斗者”“入党志愿书”……透过一份份珍贵档案、泛黄的笔记、精美的证书，我们越来越深刻地感受到：国家需要，就是他的选择！

日前，“时代楷模”陈俊武陈列室在中石化洛阳工程有限公司揭牌并对社会开放。“时代楷模”“最美奋斗者”“入党志愿书”……透过一份份珍贵档案、泛黄的笔记、精美的证书，我们越来越深刻地感受到：国家需要，就是他的选择！

祖国一穷二白时，他立志投身造石油！1946年，正在北大化工系读书的陈俊武到抚顺参观，看到当年日本人留下的一座人造石油厂。就是因为它生产了汽油、柴油，侵略者的飞机、坦克才能在战争中横行、欺凌中国人。大学生陈俊武暗下决心：一定要为祖国造石油！1949年12月，陈俊武放弃了到北京、沈阳工作的机会，坐着马车，辗转来到抚顺，成为那家人造石油厂的一名技术员。青年陈俊武肯吃苦、爱钻研，很快成了厂里的劳模、全国的劳模。

国家遭遇“卡脖子”，他选择攻坚克难！1960年，大庆油田开发建设。陈俊武的单位奉命从人造石油转向原油炼制。一直专注人造石油的陈俊武，相当于要从头再来。但他没有抱怨、没有退缩，而是根据国家需要，调整专业方向，继续埋头搞研究。1965年5月，陈俊武领衔设计的我国第一套流化催化裂化装置在抚顺投料试车成功，打破了西方垄断，带动我国炼油技术一举跨越近20年。

新时代需要创新，他选择继续奋斗！1990年3月，63岁的陈俊武从领导岗位上退休后，选择了一条更加忙碌、更具挑战性的奋斗之路：著书立说，编撰多本权威著作；教书育人，培养400多名石化精英人才；研究石油替代工艺，指导甲醇制烯烃技术研发及装置建设，87岁又获国家科技发明一等奖……

从1949年投身石油石化事业，陈俊武科技报国70余年，扎根洛阳50余年。目前，我国汽车所用的汽油，70%是用他开发的技术生产的。令人欣慰的是，今年已94岁高龄的陈俊武院士，依然坚持每周用一个上午的时间到办公室处理书信、阅读资料，依然关注着热点领域的技术进展……（记者 孙自豪 通讯员 李小爽）