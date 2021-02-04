【河洛党史故事】三合村的变迁

嵩县黄庄乡三合村党支部副书记冯亚珂的微信朋友圈几乎每天都更新，内容主要有三类，一类是手绘小镇的繁忙动态，一类是优秀写生作品展示，还有一类是他“凡尔赛”式的荣誉记录和生活感悟。正如其言：一支小画笔“画出”三合脱贫路!

嵩县黄庄乡三合村党支部副书记冯亚珂的微信朋友圈几乎每天都更新，内容主要有三类，一类是手绘小镇的繁忙动态，一类是优秀写生作品展示，还有一类是他“凡尔赛”式的荣誉记录和生活感悟。正如其言：一支小画笔“画出”三合脱贫路!

三合村曾是伏牛山深山区的深度贫困村，土壤贫瘠、山高路远、地广人稀，群众饱受出行难、吃水难、用电难、住房难、看病难、上学难之痛。

脱贫攻坚战打响后，在各级党委、政府的大力支持下，三合村探索走出了一条符合三合村实际的脱贫攻坚之路。几年前，三合村党支部书记武淞生和村“两委”班子充分挖掘豫西乡愁文化和自然山水资源，鼓励大学生冯亚珂回乡创业，组织群众到外地考察，推动写生产业迅速起步发展。黄庄乡还专门在三合村设立指挥部，由专人专班推进“手绘小镇”建设。

在建设过程中，该村党支部老中青三代党员齐上阵，凡事都集思广益、先谋再干，不盲目乱花钱，以“微改造”的理念，让老门老院、老街老树“活”起来。

如今，三合村整修了豆腐店古村落，修缮了织布坊、石磨豆腐坊等手工作坊，建设了写生古道、写生餐厅，改造了具有豫西特色的土屋民宿，昔日的“放羊倌”“养蜂匠”纷纷变身“新网红”，每年吸引6万余名写生游客，涌现出河南省脱贫攻坚“奋进奖”获得者张嵩现等一批先进典型，彻底摘掉了深度贫困村帽子。

这些年，河洛大地脱贫攻坚波澜壮阔，全市6个贫困县全部摘帽，728个贫困村全部出列，49.9万建档立卡贫困人口全部脱贫，绝对贫困在河洛大地成为历史。三合村的变迁，见证了脱贫攻坚战的壮阔历程，展示了河洛儿女用奋斗创造幸福生活、重振洛阳辉煌的信心和决心。（记者 孙自豪）