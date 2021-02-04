洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【河洛党史故事】李俊贤：愿做腾飞“推进剂”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 08:28

　　“要搞就搞世界一流的！要相信科学，更要相信我们的实力！”一生孜孜不倦攀登科学高峰，在事业上功勋卓著，在生活上淡泊名利，他就是李俊贤，今年93岁的他是全国优秀共产党员、第八届全国道德模范候选人。

　　1928年，李俊贤出生于四川一个普通农家。他自幼丧父，在亲友乡邻的接济下完成学业，从此走上科技报国之路。

　　为研发高性能燃料，年轻的李俊贤毅然舍弃首都舒适生活，住茅草屋、吃青稞粉，在异常艰苦的高原深处一干就是16年。

　　在国家一穷二白之时，李俊贤和他的同事们怀着“为国争口气”的朴素心愿，以实际行动践行一名共产党员的初心使命。李俊贤也亲身见证了从第一颗人造卫星东方红一号到神舟系列飞船的发展。

　　1984年，李俊贤随黎明化工研究设计院来到洛阳。在洛期间，他凭借超前的敏锐性和洞察力，开始了对“万能塑料”聚氨酯的研究，开创了国内聚氨酯产业，打破垄断，实现了中国聚氨酯产业由弱到强的转变。

　　李俊贤数十年如一日忘我工作，直到2018年90岁时才正式脱离工作岗位，一直坚持工作了68年。

　　从青春年少到白发苍苍，李俊贤一生执着于自己所挚爱的化工合成事业，坚持奋战在科研最前沿，被誉为“国家腾飞的‘推进剂’”。

　　李俊贤生活简朴，平日里和老伴儿省吃俭用，却在90岁高龄之际，毅然捐赠毕生积蓄300万元用于设立基金，以支持科研创新和帮扶困难同事。

　　面对赞誉，李俊贤说：“我这一生为国家做了一点点事。”（记者 郭飞飞 见习记者 吕百营）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    “青年看洛阳”：青年...
    洛宁：盘活乡村生态资...
    洛龙区建成5G智慧环保...
    波斯菊竞相绽放 扮靓老...
    精彩热帖

    勇成摄影 街拍老城

    又是一年秋意晚

    隋唐园赏秋

    火烈鸟
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605