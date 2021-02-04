【河洛党史故事】李俊贤：愿做腾飞“推进剂”

“要搞就搞世界一流的！要相信科学，更要相信我们的实力！”一生孜孜不倦攀登科学高峰，在事业上功勋卓著，在生活上淡泊名利，他就是李俊贤，今年93岁的他是全国优秀共产党员、第八届全国道德模范候选人。

“要搞就搞世界一流的！要相信科学，更要相信我们的实力！”一生孜孜不倦攀登科学高峰，在事业上功勋卓著，在生活上淡泊名利，他就是李俊贤，今年93岁的他是全国优秀共产党员、第八届全国道德模范候选人。

1928年，李俊贤出生于四川一个普通农家。他自幼丧父，在亲友乡邻的接济下完成学业，从此走上科技报国之路。

为研发高性能燃料，年轻的李俊贤毅然舍弃首都舒适生活，住茅草屋、吃青稞粉，在异常艰苦的高原深处一干就是16年。

在国家一穷二白之时，李俊贤和他的同事们怀着“为国争口气”的朴素心愿，以实际行动践行一名共产党员的初心使命。李俊贤也亲身见证了从第一颗人造卫星东方红一号到神舟系列飞船的发展。

1984年，李俊贤随黎明化工研究设计院来到洛阳。在洛期间，他凭借超前的敏锐性和洞察力，开始了对“万能塑料”聚氨酯的研究，开创了国内聚氨酯产业，打破垄断，实现了中国聚氨酯产业由弱到强的转变。

李俊贤数十年如一日忘我工作，直到2018年90岁时才正式脱离工作岗位，一直坚持工作了68年。

从青春年少到白发苍苍，李俊贤一生执着于自己所挚爱的化工合成事业，坚持奋战在科研最前沿，被誉为“国家腾飞的‘推进剂’”。

李俊贤生活简朴，平日里和老伴儿省吃俭用，却在90岁高龄之际，毅然捐赠毕生积蓄300万元用于设立基金，以支持科研创新和帮扶困难同事。

面对赞誉，李俊贤说：“我这一生为国家做了一点点事。”（记者 郭飞飞 见习记者 吕百营）