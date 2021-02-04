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掀起省党代会精神学习宣传贯彻热潮 凝聚起向“两个确保”迈进强大精神力量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.02 08:33

　　1日，市委宣传部组织召开部务(扩大)会议，传达学习省第十一次党代会精神，研究部署学习宣传贯彻工作。市委常委、宣传部部长王飞主持会议并讲话。

　　会议强调，全市宣传思想战线要把学习宣传贯彻省第十一次党代会精神作为当前的重要政治任务，与学习贯彻习近平总书记视察河南重要指示要求结合起来，与学习贯彻即将召开的党的十九届六中全会精神结合起来，与贯彻落实市第十二次党代会部署结合起来，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。要加强理论学习，把省党代会精神纳入各级党委(党组)理论学习中心组学习内容，广泛开展集中宣讲，引导广大干部群众切实把思想和行动统一到党代会要求上来。要精心策划宣传报道，主动设置网络话题，强化交互传播，推出一批群众喜闻乐见的融媒体产品，扩大宣传报道覆盖面、增强传播效果。要统筹好理论宣传、新闻宣传、文艺宣传和社会宣传，同频共振、同向发力，形成正面宣传的强大声势。要做好结合转化，把省党代会的重点任务转化为具体工作项目，找准着力点和突破口，推动各项任务落到实处。要提升学习研究谋划的能力，牢牢把握以创新引领发展的战略要求，把加强青年思想政治引领贯穿工作始终，着力增强宣传思想工作实效，在现代化建设新征程中彰显新担当、新作为。 (记者 智慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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