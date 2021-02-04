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在建设现代化河南征程中展现担当作为——我市社会各界高度关注省第十一次党代会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.30 08:30

　　推动文化繁荣兴盛、创造高品质生活、推进绿色低碳发展……省第十一次党代会报告中的这些关键词，描绘出我省未来发展的宏伟蓝图，令人鼓舞，催人奋进。

　　省第十一次党代会的召开，在我市广大党员干部群众中引发热烈反响，面对宏伟蓝图，我们如何以更加昂扬的姿态、更加饱满的热情，为确保高质量建设现代化河南、确保高水平实现现代化河南，谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章而努力奋斗，成为大家热议的话题。

　　省第十一次党代会报告提出，要关心爱护青少年，为他们成长进步创造更好条件，搭建人生出彩的广阔舞台。广大青少年要把个人理想融入党和国家事业之中，立大志、明大德、成大才、担大任，让青春在拼搏奉献中绽放绚丽之花，书写不负时代、不负韶华的人生华章。栾川县委副书记张亚磊说，青年因城市而聚，城市因青年而兴。一个城市要想留住青年人才，就要让青年共享城市发展成果，使青年拥有充足的获得感。“我们将认认真真做好服务，为最大限度发挥青年才智创造条件，吸引更多青年人才来栾生活、就业、创业。”张亚磊说，栾川县将在建设青年友好型城市中奋勇争先、争当表率，为我市全面开启社会主义现代化建设新征程作出应有贡献。

　　全面从严治党，永远在路上。市纪委监委机关党委专职副书记闫毅超对此次党代会在坚定不移推进全面从严治党方面的部署尤为关注。他说，作为一名纪检监察干部，要坚持把监督保障“两个维护”作为最大政治，坚持把调动一切积极因素汇聚社会主义现代化建设磅礴伟力作为最大目标，坚持把党员干部不犯错误作为最大追求，坚持把激励保护党员干部干事创业内生动力作为最大任务，坚持把建设忠诚干净担当高素质专业化纪检监察干部队伍作为最大保障，为建强副中心、形成增长极、重振新辉煌提供坚强政治保障。“我要立足本职岗位，为全面从严治党作出应有贡献。”闫毅超说。

　　省第十一次党代会提出，要大力保护传承弘扬黄河文化，系统保护黄河文化遗产，讲好新时代“黄河故事”。前不久，我市举行黄河文化主题讲座，洛阳师范学院历史文化学院院长郭炳洁以《河洛地区黄河文化的特征》为题，为大家讲解了河洛地区黄河文化的主要特点等。她对此次党代会保护传承弘扬黄河文化的部署感到非常高兴。“河洛文化是黄河文化的源头，讲好‘洛阳故事’，就是讲好‘黄河故事’。”她说，我们应该更加深入挖掘黄河文化、河洛文化蕴含的时代价值，坚持守正出新，推动优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展。

　　前不久，市第十四届运动会暨第三届全民健身大会在宜阳县举行，人们在欣赏高水平竞技比赛的同时，也为宜阳县体育产业和体育事业的蓬勃发展点赞。此次党代会提出，要发展体育事业、体育产业，加快建设健康河南、体育河南。这一部署，让宜阳县体育局局长张永军更加信心满怀。他表示，宜阳县将坚持体育事业和体育产业协同发展，大力开展全民健身运动，举办更多竞技体育赛事，不断深化体育改革，进一步推动宜阳县新时代体育事业高质量发展。（记者 李三旺 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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