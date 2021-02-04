省第十一次党代会在洛阳广大党员干部群众中持续引发热烈反响

连日来，洛阳广大党员干部群众围绕省第十一次党代会精神谈感受、谋发展、话未来，纷纷表示，要把学习省党代会精神与深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要指示要求结合起来，与贯彻落实市党代会部署结合起来，把中央、省委和市委部署要求转化为推动发展的具体举措，躬身入局、笃行实干，以工作成效检验学习成效。

连日来，洛阳广大党员干部群众围绕省第十一次党代会精神谈感受、谋发展、话未来，纷纷表示，要把学习省党代会精神与深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要指示要求结合起来，与贯彻落实市党代会部署结合起来，把中央、省委和市委部署要求转化为推动发展的具体举措，躬身入局、笃行实干，以工作成效检验学习成效。

“读了省党代会报告，目标更明确了，动力也更足了！”青年科技工作者、清洛基地副主任傅裕说，作为首批省重大新型研发机构和省中试基地，清洛基地将继续把“创新”二字贯穿发展始终，通过打造更加灵活的体制机制，加速科技成果转移转化，将基地打造成为洛阳科技创新的底层平台；通过打造洛阳市的周山智慧岛、举办清华校友三创大赛等活动，促进大院大所、高校、第三方平台与洛阳本地企业在资源共享、产学研等方面的交流与融合；通过建设科技领军人才创新驱动中心、“周山高新”创新人才发展研究院等，助力洛阳打造青年友好型城市、强化洛阳副中心城市能级，助推河南打造一流创新生态、建设国家创新高地。

“省党代会提出要坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，目标振奋人心，责任砥砺前行！”洛阳农林科学院食用菌研究所专家张建祥说，洛阳是食用菌产业大市，面向这一产业需求，全院新设立了专业研究所强化科技支撑。下一步，将牢牢贯彻创新引领发展要求，利用全院打造“黄河流域生态资源高效利用科技创新高地”这一目标平台，锚定全市食用菌产业发展中的科技需求，在林菌套种、技术规范、特色培育等方面出成果、做示范，为全市食用菌产业提质增效发展和乡村振兴贡献更多力量。

眼下，栾川县合峪镇砚台村正在打造“童话小镇”，已完成10余处特色景观建造，既体现了乡村乡土风貌，更提升了文化韵味。“省党代会明确提出要加强传统村落、民居和历史文化名村名镇保护，传承文脉、留住乡愁。身为一名乡村振兴项目设计师，我倍感振奋，广阔农村真的大有可为！”参与“童话小镇”设计工作的洛阳top顶点规划设计公司总设计师胡太明表示，以艺术的形式参与乡村振兴，是自己的职责使命；深耕乡村文化、重塑乡村风貌、振兴乡村产业、告别“千村一面”，是自己不懈努力的方向。

省党代会报告对平安河南、法治河南建设提出更高要求。洛宁县人民检察院党组书记、代检察长陈乐表示，将与同事们一道忠诚履职尽责、主动担当作为，在为大局服务、为人民司法中不断提升法律监督能力和为民服务水平，以检察工作高质量助力县域治理体系和治理能力现代化，努力让人民群众在办理的每一个案件中感受到公平正义。

未来属于青少年，希望寄予青少年。省党代会提出全省各级党组织要关心爱护青少年，为他们成长进步创造更好条件，搭建人生出彩的广阔舞台。团市委书记李华敏表示，团市委将坚持以创新引领发展的工作主线，找准共青团工作的立足点、结合点、切入点、突破点，推动全市共青团工作更好与建设青年友好型城市、打造聚合创新资源的平台城市相契合，持续转变青年就业观念，着力提升青年就业技能，不断完善青年发展配套措施，组织动员广大团员青年在生动实践中立大志、明大德、成大才、担大任，让青春在拼搏奉献中绽放绚丽之花，共同为重振洛阳辉煌、建设现代化河南贡献青春力量。（记者 孙自豪 见习记者 吕百营）