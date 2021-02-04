10月31日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，传达省第十一次党代会精神，研究我市贯彻落实工作，对做好地方立法、卫生健康事业改革发展、“人人持证、技能洛阳”建设等提出要求。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记近期重要指示精神

研究省第十一次党代会精神贯彻落实工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 杨炳旭列席

10月31日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，传达省第十一次党代会精神，研究我市贯彻落实工作，对做好地方立法、卫生健康事业改革发展、“人人持证、技能洛阳”建设等提出要求。徐衣显、杨骁出席会议，杨炳旭列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，指出习近平总书记高度重视黄河生态保护治理，亲自部署将黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略。要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，牢牢把握深入推进黄河流域生态保护和高质量发展的重大原则、重大任务，全方位贯彻“四水四定”原则，结合国土空间规划修编，科学确定城市规模、布局和产业定位；加强防洪减灾能力建设，系统谋划城市水安全和流域水安全，全面提高灾害防控水平；坚持生态优先、绿色发展，坚定不移推动南部地区差异化发展；加快编制洛阳市黄河流域生态保护和高质量发展专项规划，努力在重大国家战略中展现洛阳担当作为。会议指出，要深入学习习近平总书记在中共中央政治局第三十三次集体学习和在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上的重要讲话精神，加强生物多样性保护，筑牢生物安全屏障，促进人与自然和谐共生。

会议指出，省第十一次党代会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记关于河南工作的重要指示，坚持前瞻30年看问题，确定了河南今后5年乃至更长时间的战略目标、战略举措、战略重点，必将对河南发展产生深远影响。我们深切感受到，省委对洛阳副中心建设发展寄予厚望、对抓创新发展的力度前所未有、对推进市场化改革坚定有力，各地竞相发展的态势更加强劲，必须增强加快发展的紧迫感，聚焦“建强副中心、形成增长极”，锚定万亿级经济总量目标，坚持以创新引领发展，加快市场化进程，努力在区域竞争中掌握主动权。

会议强调，学习宣传贯彻省党代会精神，是当前全市上下的一项重要政治任务。各级党委(党组)要带头传达学习，党委宣传部要统筹安排好宣传宣讲，党校系统要把大会精神纳入培训内容，迅速掀起学习宣传贯彻热潮。要把贯彻落实省党代会精神与深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要指示要求结合起来，与学习贯彻即将召开的党的十九届六中全会精神结合起来，与贯彻落实市第十二次党代会部署结合起来，把中央、省委和市委部署要求转化成推动发展的具体举措，以实际工作成效检验贯彻落实效果。要深刻领会省党代会主要精神，深刻理解和把握省党代会关于“两个确保”的战略体系、坚持创新驱动发展的战略部署、区域协同发展的战略布局、推进市场化改革的战略任务、激励担当作为的鲜明导向等重要要求，更好推动省委部署在洛阳落到实处。要加快做强副中心，尽快启动呼南高铁豫西通道建设，按照枢纽机场标准提升洛阳机场建设管理水平，加密高速公路网，加快形成交通枢纽；加快做强产业支撑，做大做强优势产业、大力发展科技产业、全面推进创业创新，加快布局打造集群产业园区、伊滨科技城和科技产业社区“智慧岛”；加快做强城市功能，优化教育、医疗资源布局，加快建设青年友好型城市，更好聚合资源、服务周边。要全力推进市场化改革，在全市层面推动思想解放和观念变革，加快要素市场引进和培育，加快转变政府职能，深化放权赋能改革，不断激发市场主体活力。要全面推进乡村振兴，扎实巩固拓展脱贫攻坚成果，积极推动乡村运营，建强村级党组织，完善村干部激励机制，推动乡村振兴“151”工作部署落到实处。要大力发展文旅文创产业，深化对新阶段文旅文创的认识，积极引入能力强的市场主体和投资平台，持续提升“两节一会一论坛”功能定位和特色水平，通过颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费，把文化资源优势更好转化为产业发展优势。要加强和创新社会治理，推动社会治理重心下移，建立健全乡镇领导干部普遍直接联系群众制度，提高基层自治水平，加快实现从社会管理向社会治理的转变。要提升领导现代化建设的能力和水平，加强干部培训，持续营造激励党员干部担当作为的浓厚氛围。

会议听取了关于我市2022年拟立地方性法规项目和立法调研建议项目的报告，指出要按照地方立法权限和范围，结合洛阳实际积极开展“小切口”立法。会议原则通过了《洛阳市卫生健康改革发展三年行动计划(2021—2023年)》，指出要加快构建市县乡村四级公益医疗服务体系，打造城市医疗服务高地，提升县级医院和乡镇卫生院、村卫生室服务能力，深化点数法付费、药品集中带量采购、乡镇卫生院绩效管理改革，强化医德医风建设，为人民群众提供更高水平的卫生健康服务。会议原则通过《洛阳市高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作实施方案》，强调要着力解决培训谁、谁培训、谁认定、价值如何实现等问题，推动洛阳在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变。

会议还研究了其他事项。(记者 李东慧 白云飞)