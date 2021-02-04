做强做优做大国有资本 推动制造业高质量发展——访省第十一次党代会代表符同欣

“省党代会报告深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，以前瞻30年的眼光谋篇布局，科学绘制了全面建设现代化河南的宏伟蓝图，具有很强的战略性、前瞻性和指导性，是一份求真务实、催人奋进的好报告。”省第十一次党代会代表，洛阳国宏集团党委书记、董事长符同欣说，作为工业领域的国有投资企业，将抓住优化战略布局这个重点、健全现代企业制度这个核心、防控化解风险这条底线，进一步做强做优做大国有资本，推动制造业高质量发展，在“两个确保”中实现担当作为。

“省党代会报告深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，以前瞻30年的眼光谋篇布局，科学绘制了全面建设现代化河南的宏伟蓝图，具有很强的战略性、前瞻性和指导性，是一份求真务实、催人奋进的好报告。”省第十一次党代会代表，洛阳国宏集团党委书记、董事长符同欣说，作为工业领域的国有投资企业，将抓住优化战略布局这个重点、健全现代企业制度这个核心、防控化解风险这条底线，进一步做强做优做大国有资本，推动制造业高质量发展，在“两个确保”中实现担当作为。

符同欣说，省党代会报告指出，传统产业是我省发展的基本盘，不仅要稳得住，而且要加快改造升级。国宏集团通过自身努力，在参与驻洛央企省企改革改制、推动传统产业转型升级方面作出了一些探索和实践，取得了一些宝贵经验。下一步，国宏集团将继续发挥自身优势，立足于“培育引导新兴产业，助推传统产业升级和市场化解决国企改革遗留问题”的功能定位，全方位参与驻洛央企省企的改革发展，更好盘活优质存量资产，有效扩大产能、开拓市场，收到多赢效果。在实际工作中，将落实“根上改”的要求，一企一策，协助驻洛央企省企瞄准深层次矛盾和关键环节实施重塑性改革；落实“制上破”的要求，通过基金参股、高管入股、职工持股等形式，激发企业内生动力；落实“治上立”的要求，协助企业完善法人治理结构，建立健全现代企业制度。（记者 李东慧 通讯员 石迅升）