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在制造业高质量发展中奋力作为——访省第十一次党代会代表黎晓煜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 08:27

　　“省第十一次党代会报告锚定‘两个确保’，主题鲜明、求真务实、内涵深刻、催人奋进，是加快新时代中原更加出彩的宣言书和动员令。”省第十一次党代会代表，中国一拖党委书记、董事长黎晓煜表示。

　　报告提出，坚持以制造业高质量发展为主攻方向，加快建设现代产业体系。黎晓煜认为，河南作为农业大省强省，无论是建设现代产业体系，还是扛稳粮食安全重任、全面推进乡村振兴，都离不开农业现代化，离不开先进农机装备的支持。“中国一拖作为农机装备制造企业龙头，深感责任在肩、大有可为。”黎晓煜说。

　　黎晓煜表示，“十四五”期间，中国一拖将按照“创新驱动、优化结构、深耕市场、抢占高端”战略发展思路，着力打造“一基地三平台”，即先进农业装备制造基地、智能农机与智慧农业技术创新平台、农业装备成套集成与产业资源开放合作平台、农业与农村工程综合服务平台。一方面，坚持创新驱动战略，着力开展高端智能农机装备和农机化薄弱环节产品研发制造，推进高端智能装备研发制造及无人驾驶等智能化技术的开发应用，并聚焦丘陵山区、特色作物农机化短板弱项开展产品研发攻关。另一方面，延伸业务链条，推进制造服务业务发展，重点发展农业服务业务，以数字化平台为基础，整合农机、农资、金融、市场等上下游资源，打造东方红农业服务平台，探索可复制、可持续发展的新型农业服务方案；利用国家农机装备创新中心和拖拉机产品国检中心、国家重点实验室等资源，为行业提供技术服务支持，助推我国农机装备产业高质量发展。（记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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