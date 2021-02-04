矢志不移走好自主创新之路——访省第十一次党代会代表薛金强

“省第十一次党代会报告提出，要把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置。作为一名科研人员，我备受鼓舞。”省第十一次党代会代表、黎明化工研究设计院有限责任公司化学推进剂原材料开发部主任薛金强表示。

“省第十一次党代会报告提出，要把创新摆在发展的逻辑起点、现代化建设的核心位置。作为一名科研人员，我备受鼓舞。”省第十一次党代会代表、黎明化工研究设计院有限责任公司化学推进剂原材料开发部主任薛金强表示。

自参加工作以来，薛金强一直从事化学推进剂原材料的科研工作。以李俊贤院士为代表的第一代黎明人在资料缺乏、基础薄弱的条件下，经过刻苦攻关，研制出我国第一代火箭燃料推进剂。随后，科研工作者经过40多年的不懈努力，先后研制出几十种推进剂原材料，基本实现了我国推进剂主要原材料的自给自足，为我国国防事业的发展作出了突出贡献。“我国推进剂原材料的发展历程，就是一部自力更生、自主创新的奋斗史。”薛金强说。

“这些关键技术和战略技术是等不来、买不来的，只能依靠我们自己走自主创新之路，实现技术突破，把发展的命运牢牢掌握在自己手里。”薛金强说，作为一名科技工作者，将带领所在部门工作人员，以国家重大需求为导向，按照“型号需求牵引，技术发展推动”和“生产一代、试制一代、预研一代、探索一代”的思路，不断加大技术创新力度，提高研制开发水平，力争取得原创科技成果，为我国国防力量的提升提供保障。同时，该部门将加快观念创新，积极开发具有良好市场前景的民用产品，走好产业化发展之路，为现代化河南建设贡献“黎明”力量。（记者 孙小蕊）