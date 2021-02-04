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以创新引领发展 推动县域经济“成高原”——访省第十一次党代会代表李新红
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.30 08:30

　　“省第十一次党代会报告以前瞻30年的战略眼光，锚定‘两个确保’奋斗目标，聚焦‘十大战略’，科学描绘了河南未来五年和更长时间的发展蓝图。”省第十一次党代会代表、伊川县委书记李新红表示，伊川将以创新引领发展，推动县域经济“成高原”，努力以一域之精彩为全局增光添彩。

　　坚持以创新引领发展。大力实施创新主体、创新平台“双倍增”行动，积极培育“专精特新”企业，打造传统产业提质发展、新兴产业培育壮大的生力军。

　　加快打造千亿级新材料产业集群。抓住郑州打造新能源汽车生产基地和全省新型城镇化建设机遇，在轻量化车身、铝制门窗等方面实施重点突破。依托中钢洛耐、北京利尔等龙头，打造世界一流耐材产业基地。依托国机精工技术优势，推动大尺寸高性能金刚石规模化生产。

　　扎实搞好新型城镇化建设。编好国土空间规划，统筹抓好县城新区开发和4个中心镇建设。大力推进呼南高铁豫西通道、三洋铁路和国省干线建设，打造生产服务型国家物流枢纽。

　　深入推进乡村全面振兴。积极导入资本、技术、人才资源，推动富硒功能农业规模化、标准化、品牌化发展，实施“四好农村路”、城乡供排水一体化建设，完善政策服务配套，引导乡贤返乡创业。

　　全面深化改革开放。持续优化营商环境，激发市场主体发展活力。深化产业集聚区体制改革和乡镇专业园区建设，高标准创建省级开发区。（记者 孙小蕊 尹红磊）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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