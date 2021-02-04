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省党代会报告频现“洛阳亮点” 对洛阳未来发展提出更高期望和要求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.01 17:39

　　1日，省第十一次党代会报告全文刊发。记者梳理发现，省党代会报告坚持前瞻30年看问题，确定了河南今后5年乃至更长时间的战略目标、战略举措、战略重点，也多次点题洛阳发展，频现“洛阳亮点”，对洛阳提出更高期望和要求，令人倍受鼓舞、倍增信心。

　　省第十一次党代会是在重要的历史节点召开的一次十分重要会议。透过省党代会报告，既深感省委对洛阳副中心建设寄予厚望，也深感市第十二次党代会提出的坚持以创新引领发展等系列部署完全符合省委要求，找对了路子，愈加坚定了在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的信心决心。

　　省党代会报告在回顾总结省第十次党代会以来的发展成效时指出，郑洛新国家自主创新示范区引领作用凸显，洛阳副中心城市建设提速，国家农机装备创新中心等获批建设，中国(河南)自由贸易试验区制度创新作用不断彰显，空中、陆上、网上、海上“四条丝绸之路”联通世界……这些“洛阳亮点”，生动反映了洛阳作为中原城市群副中心城市，在近年为河南的高质量发展作出了积极贡献。

　　锚定“两个确保”，在研究部署未来一系列重要工作时，省党代会也对洛阳提出了新的更高要求。

　　省党代会报告明确提出，洛阳作为中原城市群副中心城市，要锚定万亿级经济总量目标，坚持创新产业双驱动、改革开放两手抓、文旅文创成支柱、统筹城乡强融合、优化环境搭舞台，尽快形成全省高质量发展新的增长极，与三门峡、济源协同发展，建设豫西转型创新发展示范区。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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