省第十一次党代会在洛阳广大党员干部群众中引发热烈反响

连日来，洛阳各地广大党员干部群众通过多种形式认真学习领会省第十一次党代会精神，纷纷表示要把学习宣传贯彻省党代会精神作为一项重要政治任务，锚定目标、躬身入局，真抓实干、奋斗以成，以一域精彩为全局添彩。

连日来，洛阳各地广大党员干部群众通过多种形式认真学习领会省第十一次党代会精神，纷纷表示要把学习宣传贯彻省党代会精神作为一项重要政治任务，锚定目标、躬身入局，真抓实干、奋斗以成，以一域精彩为全局添彩。

这几天，“墩苗育苗”干部、栾川县商务局党组书记彭海埋头苦学省党代会精神。他说，省党代会坚持前瞻30年看问题、作部署，必将对河南、对洛阳发展产生深远影响。特别是报告中提出的“对外开放能级显著提高”发展目标，为商务部门未来工作提供了指引、明确了方向。下一步，将扎实贯彻省、市党代会精神，紧抓洛阳“三区叠加”政策优势，做好省市自贸区制度创新成果复制推广工作，强化“国家级电子商务进农村综合示范县”项目建设，积极推进农村电商发展，为栾川经济发展和重振洛阳辉煌作贡献。

“实现省党代会绘就的宏伟蓝图，广大消防指战员倍感振奋、义不容辞，一定在急难险重任务面前冲得上、豁得出、打得赢，为全市全省大局之稳定尽责任、作贡献！”洛阳市消防救援支队特勤大队政治委员朱扩建表示，作为全市消防救援队伍的“尖刀”“拳头”，特勤大队全体指战员将苦练本领、敢打必胜，全力守卫人民生命财产安全，护航洛阳经济社会发展，切实担当起防范化解重大风险、应对处置各类灾害事故的神圣职责，为建强副中心、形成增长极、重振新辉煌贡献“火焰蓝”力量。

洛阳市科技局科技人才与对外合作科科长田甜非常关注省党代会强调的创新驱动、科教兴省、人才强省战略。她表示，将进一步加强学习、更新观念，深入谋划实施创新人才队伍建设行动相关具体举措，坚持“以用为本、引育并重”人才机制，一方面，多渠道引进高水平的河洛创新创业人才(团队)和急需紧缺专业人才，全面实施“百名科技人才入企计划”，聚天下英才而用之，为洛阳高质量发展引入新鲜力量；另一方面，建立完善洛阳科技人才队伍培育体系，支持鼓励创新创业能力强、发展潜力大的各类科技人才开展科研攻关活动、实施重大科研项目，支撑引领重点产业发展。

“蓝图已绘就，奋进正当时。我对新一届省委班子带领全省人民加快发展、增进民生福祉充满信心！”洛阳市民政局副局长杨立挺表示，作为一名“民政人”，一定牢记“国之大者”，牢记习近平总书记视察河南时的殷殷嘱托，贯彻落实好习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要讲话精神，把“建强副中心、形成增长极”的部署要求转化为实际行动，躬身入局、埋头苦干，发挥好民政工作关注民生、连着民心的兜底性、基础性作用，抓好“一老一小一青壮”工作，切实肩负起我们这一代人的职责和使命，让洛阳的高质量发展之路走得更稳更好。

省党代会对推动文化繁荣兴盛、做大做强文旅文创产业提出明确要求。老城区副区长赵汝宪表示，老城区作为古洛阳风貌保存较为完整的城市区，将充分发挥历史文化资源丰厚优势，推动文旅文创产业高质量发展。他认为可从以下几个方面着手：按照“一轴、一城、一带、一花”思路，积极推进古城保护与整治、隋唐大运河文化公园、翠云峰森林公园等项目建设和运营，打造“梦里盛唐、尽在洛邑”文旅品牌，用创意抢占文旅融合“新风口”，用新理念、新模式讲好“老城故事”；挖掘牡丹文化，完善文旅业态，突破邙山牡丹园受牡丹花期限制，结合李学武牡丹瓷、三彩艺等非遗项目，完善产业链，增加附加值，提升竞争力；依托洛八办、《新洛阳报》旧址纪念馆、贴廓巷红色文化步行街等红色基地，发掘红色文化，讲好红色故事，打造红色旅游精品线路。(记者 孙自豪 见习记者 谢娜娜)