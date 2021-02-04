推动文旅融合发展进入新境界

当前，文旅消费已成为普遍需求，并呈现不断升级态势。

当前，文旅消费已成为普遍需求，并呈现不断升级态势。

市委工作报告指出，要充分发掘利用洛阳厚重的历史文化资源，打造特色突出、以人为本、效益多元的文旅产业，把文化资源优势更好转化为发展优势。昨日，市第十二次党代会代表、社会各界人士纷纷就这一话题寄语建言。

打造品牌矩阵，用品质品位提升核心竞争力

品牌就是品质品位，就是吸引力竞争力。市委工作报告指出，促进文旅融合发展，必须从全国大格局、以国际大视野审视洛阳文旅产业，凸显特色优势，加强区域协作，着力打造一批立得住、叫得响、传得开的知名品牌，形成具有核心竞争力的文旅品牌矩阵。

“擦亮品牌是促进文化旅游深度融合发展的重要要求。市文化广电和旅游局将聚焦打好‘五张牌’，着力打造具有核心竞争力的文旅品牌矩阵。”市第十二次党代会代表，市文化广电和旅游局党组书记、局长胡大鹏表示，全市文广旅系统将深入推进隋唐洛阳城国家历史文化公园建设，打好“盛世隋唐”牌；积极融入黄河文化旅游带建设，打好“黄河文化”牌；打造伏牛山国民休闲旅游度假地，打好“伏牛山水”牌；壮大牡丹产业规模，提升牡丹文化节内涵和城市营销力，打好“国花牡丹”牌；积极推动工业旅游融合发展，打好“工业遗产”牌，把文化资源优势更好转化为发展优势。

“真提气！”聆听报告后，32岁的嵩县车村镇天桥沟村党支部书记张瑶瑶信心十足。近年，天桥沟村积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，依托原生态、纯天然的伏牛山水资源优势打造的复合型休闲度假综合体白云小镇已具雏形。前不久，天桥沟村还入选了第三批全国乡村旅游重点村；下一步，将进一步丰富业态、提高标准、提升服务，助力伏牛山国民休闲旅游度假地建设。